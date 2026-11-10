Marie-Estelle Dupont : la justice dépassée par la violence des mineurs

L'émission Et si on en parlait sur Europe 1 analyse la violence juvenile. Marie-Estelle Dupont explique pourquoi la justice est dépassée par la technologie.

La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont intervient quotidiennement dans l'émission Et si on en parlait sur Europe 1. Aux côtés de l'animateur Romain Desarbres, elle décrypte les enjeux psychiques et relationnels majeurs de l'actualité française.

Positionnement de la justice face aux mineurs

Marie-Estelle Dupont estime que la justice est aujourd'hui largement dépassée par la violence des mineurs. Selon ses analyses publiées dans son édito, les institutions ne parviennent plus à suivre le rythme des comportements violents observés chez les jeunes. Cette dérive institutionnelle crée un vide sécuritaire préoccupant pour la société.

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La spécialiste souligne également que la technologie progresse plus vite que l'éthique dans ce domaine. Les outils numériques modernes amplifient les dysfonctionnements relationnels et facilitent les agressions entre adolescents. Ce décalage technologique prive les éducateurs et les juges de repères moraux adaptés aux nouvelles formes de harcèlement.

Thématiques abordées par l'équipe

L'émission propose un rendez-vous quotidien de 15 heures à 16 heures. Ce créneau est dédié à la libération de la parole sur les grands troubles psychiques. Les auditeurs peuvent ainsi comprendre et décrypter les dynamiques familiales et scolaires conflictuelles.

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Les sujets explorés incluent la parentalité, le couple et le harcèlement scolaire. Ces thèmes sont au cœur des préoccupations des auditeurs et des professionnels de santé mentale. L'objectif est de fournir des clés de lecture pour mieux appréhender les crises personnelles et collectives.

Contexte et impacts sociétaux

Des événements tragiques comme le décès de Jean Pormanove illustrent la gravité des situations. Marie-Estelle Dupont affirme que quand le mal surgit, on se demande toujours comment on a pu en arriver là. Cette réflexion montre la difficulté à anticiper les dérives violentes.

La radio Europe 1 propose également un accès direct aux émissions en replay. Les podcasts sont disponibles sur l'application dédiée pour suivre les analyses de Marie-Estelle Dupont. Cette présence numérique permet de prolonger le débat au-delà de l'écoute en temps réel.