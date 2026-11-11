Marie-Estelle Dupont : l'IA, la guerre et le consentement collectif

La psychologue Marie-Estelle Dupont analyse dans son édito quotidien les défis éthiques de l'IA, la violence collective et la protection de l'enfance sur Europe 1.

Le 11 novembre, la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont a livré une réflexion majeure dans son éditorial quotidien diffusé sur Europe 1. Son intervention a porté sur la question troublante du consentement collectif face à la violence des guerres mondiales.

Consentement collectif à la violence

Mme Dupont pointe du doigt un paradoxe profond dans la société moderne. Elle explique que les conflits armés historiques soulèvent une interrogation difficile concernant la manière dont les populations acceptent ou ignorent la violence systémique.

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L'impact des réseaux sociaux

Dans une autre chronique, la spécialiste aborde la génération née avec les réseaux sociaux. Elle souligne qu'il s'agit d'un phénomène unique dans l'histoire humaine. Cette connectivité permanente pose des questions inédites sur le bonheur individuel.

Éducation et Parcoursup

Marie-Estelle Dupont examine également les enjeux scolaires après la suppression de Parcoursup. Elle affirme que les besoins des plus jeunes constituent un devoir moral pour les adultes. La distinction entre besoins réels et désirs superficiels est centrale dans son argumentation.

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Protection de l'enfance

Sous le titre Loi intégrale et protection de l'enfance, elle met en garde contre les prédateurs présents dans tous les secteurs. Selon elle, ces individus se cachent tant dans le public que dans le privé. Sa position appelle à une vigilance accrue constante.

Encyclique sur l'intelligence artificielle

Enfin, la psychologue commente l'encyclique du pape Léon XIV sur l'intelligence artificielle. Elle interroge la relation de domination entre humains et machines. La question posée est de savoir si nous possédons la technologie ou si elle nous possède.