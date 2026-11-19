L'émission Et si on en parlait sur Europe 1 aborde les défis contemporains avec Marie-Estelle Dupont. L'expert analyse la violence juvénile et l'effondrement démographique.

Sur Europe 1, l'émission quotidienne " Et si on en parlait ", animée par Romain Desarbres, offre une tribune hebdomadaire aux problématiques sociétales les plus pressantes de la France actuelle. Aux côtés de l'animateur, la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont intervient chaque jour de quinze heures à seize heures pour décrypter les enjeux psychiques et relationnels qui touchent directement les auditeurs et marquent l'actualité contemporaine.

Analyse de la violence juvénile et du rôle de la justice

Marie-Estelle Dupont exprime une position critique et nuancée concernant la réponse institutionnelle face à la délinquance des plus jeunes, estimant que la justice est actuellement dépassée par la violence des mineurs. Elle souligne avec inquiétude que la technologie va plus vite que l'éthique, créant un décalage dangereux que le système judiciaire peine à combler, ce qui nécessite une réflexion profonde sur les mécanismes de régulation sociale et éducative.

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Cette prise de position s'inscrit dans une réflexion plus large sur la protection de l'enfance et la responsabilité parentale, des thèmes centraux abordés par la spécialiste dans son émission. Marie-Estelle Dupont explore quotidiennement des sujets aussi variés que la famille, le couple, la parentalité et le harcèlement scolaire, cherchant à libérer la parole sur ces questions complexes qui souvent restent taboues dans le débat public français.

L'effondrement démographique et l'analyse d'Oscar Bockel

Au-delà des questions de violence, l'émission consacre également du temps à l'analyse des bouleversements démographiques, comme en témoigne l'intervention d'Oscar Bockel, auteur de l'ouvrage " La bombe de la dénatalité " publié aux éditions du Cerf. Ce dernier apporte une perspective sociologique et économique cruciale en analysant l'effondrement des naissances en France et dans le monde, dressant un tableau alarmant des conséquences à long terme pour la structure de la société.

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L'approche de Marie-Estelle Dupont complète cette analyse en se concentrant sur l'impact psychologique de ces évolutions structurelles. Elle aborde les sujets tels que la santé mentale et le harcèlement scolaire avec une rigueur clinique, permettant aux auditeurs de comprendre les mécanismes sous-jacents qui gouvernent ces transformations sociales majeures, tout en offrant des clés de lecture pour mieux vivre dans cette période d'incertitude.

Un espace d'écoute et de témoignages au quotidien

L'émission " Et si on en parlait " ne se contente pas de livrer des analyses théoriques ; elle constitue un véritable espace de dialogue avec les citoyens. Marie-Estelle Dupont délivre chaque jour son édito, invitant directement l'audience à participer à la réflexion collective en envoyant ses témoignages ou en contactant l'équipe de l'émission, ce qui renforce le lien de proximité entre les experts et le public.

Cette dimension interactive est essentielle pour aborder des thèmes sensibles comme les décès ou les tragédies personnelles, où Marie-Estelle Dupont rappelle que " quand le mal surgit, on se demande toujours comment on a pu en arriver là ". Elle utilise ces moments pour contextualiser les drames individuels dans une réalité sociétale plus large, offrant ainsi une compréhension plus profonde et empathique des événements qui préoccupent les Français au quotidien.

Accessibilité et poursuite du débat public

Europe 1 facilite l'accès à ces contenus de qualité pour un large public, permettant aux auditeurs de retrouver la radio en direct ou de consulter toutes les émissions en replay. Cette accessibilité est renforcée par la disponibilité de tous les podcasts sur l'application dédiée, assurant ainsi que les débats initiés par Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres et leurs invités comme Oscar Bockel continuent d'informer et de sensibliser la société bien au-delà de la diffusion originale de quinze heures à seize heures.