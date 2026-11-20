Marie Ducruet partage une photo de sa fille Victoire le 19 novembre, trois ans après la naissance de leur première fille avec Louis Ducruet.

Ce 19 novembre, Marie Ducruet, née Chevallier, a offert à ses followers un moment de nostalgie et de tendresse en partageant un cliché inédit de sa fille aînée, Victoire. Cette publication marque solennellement le troisième anniversaire de la naissance de l'enfant, survenue en 2023. La jeune femme, épouse de Louis Ducruet, a choisi ce jour spécifique pour célébrer l'anniversaire de la petite fille qui a bouleversé l'équilibre de leur couple.

Un souvenir précieux de la maternité

La photographie dévoilée par Marie Ducruet capture l'instant précis où l'entrepreneuse est devenue maman pour la première fois. L'image, chargée d'émotion, illustre la connexion forte qui unit la mère et la fillette. Ce moment capturé reste gravé dans la mémoire de la famille Ducruet comme un jalon majeur de leur histoire commune. La publication permet aux abonnés de Marie Ducruet de revivre cette journée festive à travers les yeux de la mère.

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La famille princière s'agrandit

Victoire a intégré la prestigieuse famille princière de Monaco en tant que fille de Louis Ducruet, fils de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet. L'enfant, aujourd'hui âgée de trois ans, apporte un bonheur absolu à ses parents depuis son arrivée. Sa présence dans le clan Ducruet renforce les liens familiaux au sein de l'aristocratie monégasque. La fillette grandit sous les feux de l'actualité people grâce aux publications régulières de sa mère.

L'histoire du prénom et les choix de vie

Marie Ducruet a révélé les détails intimes derrière le choix du prénom de sa fille aînée. Elle explique que le prénom de sa cadette, Constance, s'est imposé naturellement, tandis que pour Victoire, la décision a été plus réfléchie. Lors de la proposition du prénom à Louis Ducruet, ce dernier a accepté immédiatement. Cette anecdote met en lumière l'harmonie régnant entre les futurs parents dès les prémices de leur projet familial.

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La future maman a également confié ses hésitations passées concernant la maternité. Au moment de la grossesse, elle avouait ne pas se voir devenir mère et prioriser sa carrière professionnelle. Elle estimait alors que la vie de famille pouvait attendre encore un peu son épanouissement personnel. C'est l'amour et l'envie d'un enfant qui ont finalement conduit à la décision d'accoucher.

Une vie de famille épanouie et partagée

Aujourd'hui, Marie Ducruet assume pleinement son rôle de mère de deux petites filles. Victoire compte trois ans et sa sœur cadette, Constance, en a 19 mois. La jeune femme partage régulièrement des moments de leur quotidien sur les réseaux sociaux, créant un lien étroit avec son audience. Ses publications vont du baptême de la dernière née aux anniversaires, en passant par des voyages en famille.

Ces partages d'intimité permettent à ses abonnés de suivre l'évolution de la fratrie et des vacances familiales. Marie Ducruet transforme sa vie privée en un récit inspirant pour ses lecteurs. La publication du 19 novembre s'inscrit dans cette démarche de partage authentique et chaleureux. Elle confirme l'équilibre trouvé entre vie privée et visibilité médiatique.