Marie-Constance Thomas : La faiseuse d'anges des Batignolles

En 1890, Marie-Constance Thomas dissimulait une double vie d'avorteuse clandestine derrière son boulangerie aux Batignolles jusqu'à une enquête capitale.

Au cœur de l'année 1890, l'interruption volontaire de grossesse constituait un délit gravement sanctionné par le code pénal français. Dans le quartier des Batignolles, une habitante du nom de Marie-Constance Thomas menait une existence scindée en deux. La boulangerie qu'elle dirigeait offrait une façade respectable durant les heures diurnes, masquant ainsi son activité nocturne. Cette dernière consistait à exercer la profession clandestine de faiseuse d'anges, une pratique tolérée pendant deux décennies sans provoquer d'interventions policières majeures.

Une décennie de pratique cachée

Marie-Constance Thomas assurait ces actes depuis vingt ans, soit depuis le début des années 1870, sans jamais subir de poursuites judiciaires antérieures. Son commerce de boulangerie lui servait de couverture parfaite pour la société parisienne de l'époque. La découverte de cette double nature intervint un jour spécifique où une jeune femme franchit le seuil de son cabinet secret. Cet événement précis marqua le point de bascule, mettant fin à l'impunité dont elle jouissait et attirant l'attention des autorités sur son réseau souterrain.

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L'analyse juridique de Gilbert Collard

Ce récit historique est examiné dans le cadre d'une nouvelle série radiophonique diffusée par Europe 1. L'avocat Gilbert Collard y revient sur les grandes erreurs judiciaires qui ont jalonné l'histoire de la justice française. Il utilise l'affaire de Marie-Constance Thomas pour illustrer les lacunes du système pénal de la Troisième République. Son analyse se concentre sur la façon dont les failles procédurales ont permis à cette pratique de persister si longtemps malgré la sévérité des textes en vigueur.

Le format narratif de Serge Sauvion

La narration est confiée à Serge Sauvion, qui structure le récit comme une enquête haletante. Il replace le contexte en insistant sur le statut criminel de l'avortement à cette période précise. Chaque détail de la vie de Marie-Constance Thomas est reconstitué avec soin pour montrer la complexité de sa gestion quotidienne. Le contraste entre sa respectabilité publique et sa réputation clandestine est mis en lumière pour comprendre les mécanismes de cette tolérance de fait.

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Le contexte social des Batignolles

Le quartier des Batignolles présentait une dynamique sociale particulière qui facilitait ce genre d'opérations. La mixité sociale et l'anonymat relatif de Paris permettaient de maintenir ce secret. Les clientes qui se rendaient chez Marie-Constance Thomas y trouvaient une discrétion absolue. Cette confidentialité était la clé de voûte de son réseau, garantissant sa sécurité pendant vingt ans avant que la maladresse ou la dénonciation ne brise ce cycle.

Une erreur judiciaire emblématique

Cette histoire s'inscrit dans la lignée des cas étudiés pour démontrer que l'erreur est partout, y compris dans les tribunaux. Gilbert Collard souligne l'ironie de la situation où la loi était stricte mais son application imprévisible. L'affaire de Marie-Constance Thomas reste un exemple marquant de cette dualité. Elle permet aux auditeurs de comprendre les enjeux humains et légaux qui entouraient ces pratiques interdites à la fin du dix-neuvième siècle.