Après avoir refusé Thierry et Daniel le 16 novembre, Marie-Christine révèle qu'elle a revu l'un d'eux deux semaines plus tard sans succès. Analyse de cette décision.

Le lundi 16 novembre 2026, l'émission L'amour est dans le pré a connu un rebondissement inhabituel lorsque Marie-Christine, candidate issue de l'agriculture, a annoncé ne choisir aucun de ses deux prétendants présents dans son exploitation. Cette décision inattendue, surprenant à la fois les producteurs et le public habituel du programme, intervient alors que la saison 2026 de la télé-réalité de M6 traverse plusieurs moments critiques. Les deux hommes en lice, identifiés sous les noms de Thierry et Daniel, ont dû quitter la ferme sans aucun engagement romantique établi.

Une séparation immédiate et sans compromis

Marie-Christine a été claire et directe lors de l'épisode du 16 novembre 2026 en déclarant qu'elle ne retenait personne des deux candidats. L'agricultrice a exprimé sa déception face à l'expérience, précisant qu'elle attendait beaucoup de cette semaine de rencontre mais n'avait pas ressenti le coup de cœur attendu. Son refus catégorique met fin à l'aventure pour ces deux hommes avant même qu'une liaison ne puisse potentiellement s'instaurer.

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Les griefs précis contre Thierry et Daniel

Dans une interview publiée dans Ouest-France le mardi 17 novembre 2026, Marie-Christine a détaillé les raisons exactes de son choix. Elle a décrit Thierry comme peu gentil, soulignant qu'il a passé la journée entière à critiquer son concurrent Daniel et à contrôler systématiquement chaque déclaration de la candidate. Cette attitude de méfiance, allant jusqu'à questionner la véracité des propos de Marie-Christine, a fortement déplu à l'exploitante agricole.

Concernant Daniel, la candidate indique qu'il a également été dérangé par la présence de son rival. Elle affirme ne pas comprendre pourquoi aucun des deux hommes n'est venu par choix véritable, soulignant l'absence de motivation claire de leur part dans cette aventure amoureuse. Ce manque d'engagement et ces comportements conflictuels ont rendu toute sélection impossible aux yeux de Marie-Christine.

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Une recontrôle hors caméra sans effet durable

Malgré son refus initial, la candidate a confié avoir rencontré l'un de ses prétendants deux semaines après l'épisode diffusé. Dans les colonnes d'Ouest-France, elle explique avoir fait visiter le département à l'un des hommes, tentant peut-être une seconde chance dans un cadre plus détendu. Cette rencontre post-tournage visait à évaluer s'il y avait une compatibilité réelle en dehors de la pression des caméras.

Cependant, cette seconde tentative a échoué à changer d'avis la candidate. Marie-Christine rapporte n'avoir absolument pas accroché avec cette personne lors de cette sortie. Elle conclut que ce garçon n'est pas prêt à vivre avec une femme selon sa propre analyse, confirmant que la séparation initiale était la bonne décision. L'aventure se termine définitivement pour ces deux prétendants.

Un contexte saisonnier marqué par des conflits

Cette histoire s'inscrit dans un épisode 2026 de L'amour est dans le pré fortement perturbé par des tensions entre candidats. D'autres couples sont en difficulté, comme le binôme formé par Jean-Louis et Brigitte. Dans le prochain épisode disponible sur M6+, Jean-Louis a choisi Léonie, laissant Brigitte de côté. Cette dernière a préféré quitter l'aventure, excédée par les agissements du candidat qui tentait de la rattraper.

Ces multiples rebondissements illustrent les difficultés de la production à gérer les relations entre les participants. Les candidats doivent faire des choix rapides, souvent sous la pression du temps et des enjeux personnels. La réponse de Marie-Christine montre que certaines femmes refusent de s'adapter à des comportements qu'elles jugent incompatibles avec leurs attentes.