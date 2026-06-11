Marie-Antoinette's Wardrobe Trunk: A Rare and Priceless Piece of History

Sotheby's is auctioning off a rare and precious piece of history, a 'wardrobe trunk' belonging to Marie-Antoinette, the Queen N° 19. This trunk, crafted from wood of chestnut and cypress, with leather and iron elements, was used to transport her clothes during her travels. It is estimated to be worth between 80,000 and 120,000 dollars. The trunk bears the inscription 'Garderobe de la Reine N° 19', making it a unique and valuable artifact.

Une des valises de Marie-Antoinette , la Reine N° 19, a été mise en vente aux enchères par Sotheby's à New York, estimée entre 80 000 et 120 000 dollars.

Ce coffre de voyage daté de la fin du XVIIIe siècle a été conçu par les coffretiers de la cour à partir de bois de chêne et de cyprès, avec des éléments en cuir et fer forgé. Sur le couvercle, l'inscription gravée ne laisse aucun doute sur son usage d'époque : 'Garderobe de la Reine N° 19'. Cette rare et précieuse pièce offre un lien rare avec l'univers de Versailles, où étaient indissociables la mode et la vie royale.

Elle est l'une des rares parvenues jusqu'à nous, les autres pièces ayant été conservées dans des institutions. Selon Sotheby's, ce coffre correspond parfaitement à celles conservées au Musée des Arts et Métiers, où a vécu l'archiduchesse autrichienne. Ce lot exceptionnel sera exposé du 11 au 23 juin avant la vente new-yorkaise





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