L'actrice Marianne James détaille sa lutte contre le surpoids à 64 ans, ses 150 kilos et met en garde contre les régimes dangereux qui menacent sa santé.

À l'occasion d'une interview accordée ce dimanche 22 novembre 2026, la chanteuse et actrice Marianne James, âgée de 64 ans, a partagé avec une honnêteté rare les détails de sa longue bataille contre le surpoids. Bien qu'elle déclare se sentir bien dans son corps actuellement, elle revient sur une période critique de son existence durant laquelle elle a tenté désespérément de se débarrasser des kilos qu'elle peinait à accepter, révélant des pratiques de santé potentiellement mortelles.

La genèse d'une perception corporelle faussée

Le rapport complexe de Marianne James à son image corporelle trouve ses racines loin de ses succès publics, remontant directement à son adolescence. L'artiste explique avoir grandi avec une perception déformée de sa propre silhouette, influencée par une comparaison injuste avec son entourage féminin. Elle se souvient précisément que ses amies mesuraient environ 1,60 mètre pour un poids de 50 kilos, tandis qu'elle-même affichait 1,80 mètre et 70 kilos. Dans cette équation personnelle, elle n'a perçu qu'une seule donnée : avoir 20 kilos de plus que ses pairs, ignorant complètement le fait qu'elle possédait aussi 20 centimètres de plus.

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Cette absence de relativisation l'a conduit à une conclusion erronée mais tenace : elle s'est déclarée elle-même grosse. Cette prise de conscience, bien que fondée sur des critères subjectifs et inadaptés, a déclenché chez l'artiste une volonté fermetent ancrée de modifier sa corpulence à tout prix, ouvrant la voie à des comportements alimentaires extrêmes qui allaient marquer le début d'un cycle perpétuel de fluctuations pondérales.

Les excès du yoyo pondéral et les amphétamines

Convaincue d'être en surpoids, Marianne James a entrepris une série d'actions drastiques pour maigrir, adoptant des méthodes qui ont fortement impacté son équilibre physique et mental. Elle décrit avoir commencé des régimes restrictifs, mais surtout avoir consommé des amphétamines pour supprimer l'appétit. Cette démarche l'a fait descendre à 58 kilos, un résultat obtenu au prix fort de sa santé.

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Cependant, l'arrêt de la prise de ces cachets a entraîné une reprise de poids immédiate et sévère. L'artiste qualifie cette succession de pertes et de gains de poids de début du yoyo, un cycle qu'elle a du mal à briser aujourd'hui. Malgré cette histoire mouvementée avec la balance, elle reconnaît avoir parfois mieux supporté l'idée d'avoir des kilos en trop que celle d'enchaîner les restrictions alimentaires épuisantes, soulignant la lourdeur psychologique de la quête de minceur.

La réalité des 150 kilos et la mise en garde sanitaire

En dépit de son acceptation actuelle, Marianne James doit faire face à une réalité physiologique lourde de conséquences pour son bien-être futur. Elle admet explicitement que atteindre 150 kilos n'est pas bon pour sa santé, identifiant cette masse comme étant 60 kg de trop par rapport à sa taille de 1,80 mètre. Cette admission met en lumière le paradoxe entre son confort psychologique et les risques médicaux indéniables liés à ce surpoids sévère.

L'actrice, célèbre pour son personnage culte d'Ulrika von Glott, explique que monter des escaliers nécessite désormais une gratitude particulière envers ses genoux. Elle refuse de cacher son corps, mentionnant qu'elle se baigne nue dans sa piscine et laisse ses petits-neveux s'accrocher à elle, parfois avec des commentaires sans filtre sur les gros tétous de Tatie. Pourtant, cette ouverture ne doit pas masquer le danger majeur que représente son poids actuel, qu'elle qualifie implicitement de plus dangereux en raison des tentatives passées et des risques actuels.

L'héritage de Marianne James sur la santé publique

L'histoire de Marianne James dépasse le cadre du simple récit personnel pour devenir une mise en garde puissante contre les dérives des régimes rapides et les addictions aux produits amaigrissants. En révélant que le yoyo a commencé suite à l'usage d'amphétamines, elle souligne les dangers cachés de la recherche de la minceur à tout prix, un message d'autant plus pertinent qu'elle considère ces méthodes comme potentiellement fatals. Son témoignage, daté de cette fin d'année 2026, sert de rappel concret que la santé prime sur l'esthétique, même lorsque l'acceptation de soi semble acquise.