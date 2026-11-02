Mariah Carey relance Noël avec son tube All I Want for Christmas is You

Mariah Carey a lancé la saison des fêtes avec un clip diffusé le 1er novembre, où son tube All I Want for Christmas is You dépasse déjà 1,2 million de vues.

Dans une vidéo diffusée dès le dimanche 1er novembre, Mariah Carey a lancé la saison des fêtes de fin d'année grâce à son célèbre titre "All I Want for Christmas is You". Le clip, publié sur les plateformes en ligne, marque le passage d'Halloween à Noël.

Dès sa diffusion, la vidéo a enregistré plus de 1,2 million de vues. Ce score devrait continuer à progresser dans les prochains jours, comme chaque année à la même période.

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Le clip s'ouvre sur un concert donné par la chanteuse sur la scène d'un bar, sur le thème d'Halloween. Elle y entonne son traditionnel "It's tiiiiime!", qui signifie "Il est temps".

Un clip qui fait basculer l'ambiance vers Noël

L'atmosphère de la vidéo change ensuite nettement, passant d'un univers rock à celui, plus féerique, des fêtes de fin d'année. Mariah Carey apparaît alors au sommet d'un sapin, vêtue d'un body aux couleurs de Noël.

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Ce changement de décor illustre la place particulière que occupe la chanson dans le calendrier festif. Chaque année, le titre accompagne le retour des illuminations et des décorations, et la vidéo reprend cette tradition.

Une chanson née en quinze minutes

Le titre figure sur l'album de Noël de Mariah Carey sorti en 1994. La chanson a été coécrite par la diva et Walter Afanasieff, qui a participé à sa composition.

Pourtant, le morceau n'a pas connu un démarrage éclatant. Selon les informations rapportées, Mariah Carey a écrit ce titre sur un clavier en seulement quinze minutes, alors qu'elle n'avait que 25 ans.

À cette époque, la chanteuse venait de se marier avec Tommy Mottola, son patron et ancien président de Sony Music. Les paroles de la chanson lui sont adressées.

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Un succès qui rapporte chaque année

Devenue un symbole des fêtes de fin d'année, la chanson continue de générer des revenus importants. D'après le magazine Forbes, elle rapporterait chaque année entre 2,5 et 3 millions de droits d'auteur.

Au fil des années, le titre est ainsi resté associé à Noël dans la culture populaire, bien au-delà de sa sortie initiale. La nouvelle vidéo confirme cette place centrale dans le répertoire festif de la chanteuse.