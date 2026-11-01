Mariah Carey lance officiellement la saison de Noël avec une vidéo unique

Mariah Carey a publié sa vidéo annuelle du 1er novembre pour lancer la saison de Noël. La chanteuse transforme son image rock en icône festive sur fond de son tube emblématique.

Mariah Carey a officiellement donné le coup d'envoi de la période des fêtes de fin d'année le 1er novembre. La célèbre chanteuse américaine a partagé sur ses réseaux sociaux une nouvelle vidéo qui marque le début de la saison hivernale. Ce rituel annuel est devenu un événement culturel majeur aux États-Unis et dans le monde entier. En criant son célèbre 'It's tiiime', elle invite ses fans à accepter l'arrivée du Noël.

Une transformation visuelle saisissante

Contrairement aux années précédentes, cette vidéo de 2026 propose une ambiance radicalement différente pour surprendre son public. La scène se déroule initialement sur la piste d'un club nocturne new-yorkais, créant une atmosphère sombre et intense. Mariah Carey y apparaît d'abord sous les traits d'une rockeuse rebelle, vêtue d'un look sombre qui contraste fortement avec son image habituelle. Cette transformation initiale s'inspire directement de l'esthétique d'Halloween, venant juste de se terminer, et prépare le terrain pour un changement spectaculaire.

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La métamorphose s'opère rapidement lorsque la date du 1er novembre est affichée à l'écran. La rockeuse laisse place instantanément à la Mariah Carey classique et glamour que le public affectionne. Elle apparaît alors vêtue d'une tenue rouge et blanche des plus sexy, scintillante sous les lumières. Elle est perchée au sommet d'un immense sapin de Noël qui domine la scène, symbolisant la joie et la magie des fêtes. Cette transition visuelle sert de pont entre les dernières effluves d'Halloween et l'euphorie imminente du mois de décembre.

Des symboles festifs omniprésents

Autour de la chanteuse perchée sur le sapin, le décor est richement peuplé de nombreux éléments iconiques des vacances d'hiver. On distingue clairement un traîneau du Père Noël prêt à prendre son envol, rappelant la magie de la nuit de Noël. Un paysage enneigé s'étend en arrière-plan, offrant une atmosphère froide mais accueillante. Ces éléments visuels renforcent l'immersion totale dans l'esprit des fêtes pour chaque spectateur.

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D'autres personnages festifs complètent cette scène théâtrale et colorée. Un ours polaire majestueux et un pingouin amical ajoutent une touche de douceur et de innocence à l'ensemble. Le célèbre personnage du Casse-Noisette est également présent, faisant un clin d'œil à la tradition classique du ballet de Tchaïkovski. Cette accumulation de symboles crée une nostalgie chaleureuse tout en modernisant le récit grâce à la mise en scène de la superstar.

Le succès phénoménal du tube emblématique

Au cœur de cette vidéo se trouve la chanson 'All I Want For Christmas Is You', sortie à l'origine en 1994. Ce titre figurait sur l'album 'Merry Christmas' et est devenu, trente-deux ans après, une mélodie indissociable des célébrations hivernales. Chaque année à la fin de l'année, le morceau remonte invariablement dans les classements internationaux des plateformes de streaming majeures telles que Spotify, Deezer et Apple Music.

La performance financière de cette chanson est tout aussi remarquable que sa popularité culturelle. Au cours de ces trente dernières années, le tube a rapporté environ soixante millions de dollars à la chanteuse. Cette somme astronomique témoigne de la puissance durable de ce single, qui continue de générer des revenus significatifs grâce aux diffusons radio et aux écoutes numériques mondiales. Le maintien de ce tube en tête des playlists démontre son caractère intemporel.

Une tradition fidèle depuis des années

Mariah Carey reste fidèle à sa pratique annuelle de publier cette vidéo le 1er novembre, marquant ainsi la transition officielle entre l'automne et l'hiver. Cette tradition s'est renforcée au fil des ans, devenant un rendez-vous attendu par des millions de fans à travers le globe. En 2026, la chanteuse propose une nouvelle facette de son art tout en conservant l'essence de son message festif. Cette vidéo confirme une fois de plus qu'elle est la reine incontestée de la période de Noël.