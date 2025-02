Mariage de Mathilde Cappelaere et Dylan Deschamps : les préparatifs en cours !

Mathilde Cappelaere, la belle-fille de Didier Deschamps, et son fiancé Dylan Deschamps se préparent activement pour leur mariage prévu au prochain été 2025. Les futurs époux partagent des indices sur les réseaux sociaux, notamment des photos de dégustations de menus et d'essais de robes de mariée, tandis qu'un tatouage révélateur sur la main de Mathilde suggère l'imminence de la grande journée.

En mai 2024, Dylan Deschamps et sa compagne Mathilde Cappelaere avaient annoncé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux. La jeune femme, fille de Didier Deschamps, avait alors indiqué que le mariage serait célébré « au prochain été 2025 », mais qu’elle ne « révélerait pas les dates exactes ». Ce 15 février 2025, Mathilde Cappelaere a partagé un tatouage avec une belle signification sur Instagram.

Dans sa story, on peut voir la main de la jeune femme tenant une rose rouge et son annulaire orné d'un tatouage « D », initial de Dylan Deschamps, et de sa bague de fiançailles. Mathilde a également commenté la photo avec un message touchant : « Mon éternel Valentin », accompagné d'un émoji bague. La jeune entrepreneuse a également dévoilé sur son compte Instagram des photos et vidéos montrant que les préparatifs de son mariage avec Dylan Deschamps sont en plein essor. En Lombardie, au nord de l'Italie, Mathilde Cappelaere a partagé des photos du lac de Côme accompagnées des commentaires « compte à rebours » et « Un autre jour, une autre dégustation », en montrant une table avec plusieurs petits fours. Sur une autre story, Mathilde a partagé une vidéo la montrant toucher plusieurs robes de mariée, accompagnée du texte « 2ème jour, 2ème séance d’essayage ». Le 26 août dernier, pour célébrer leurs sept ans de relation, Mathilde Cappelaere avait publié sur ses réseaux sociaux un magnifique message d'amour pour son compagnon, Dylan Deschamps. Sur les photos, les futurs époux, vêtus de blanc, s'embrassent et profitent d'une balade en bateau sur le lac italien, avec le coucher du soleil comme décor. « Il y a 7 ans aujourd’hui, nous sommes faits l’un pour l’autre. Cela a été les plus magiques de ma vie ! 7 ans, c’est quelque chose, mais ce n’est rien comparé à une vie avec toi. J’ai hâte de passer encore beaucoup de temps ensemble, en tant que mari et femme, bientôt ! Nous sommes heureux », avait-elle écrit.





