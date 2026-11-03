Mariage de luxe à l'abbaye cistercienne des Yvelines par Paris Society

Découvrez les détails d'un mariage mémorable organisé par Paris Society dans une abbaye du XIIe siècle aux Yvelines. Une union mêlant histoire, romantisme et gastronomie française pour 140 invités.

Une ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle, située dans les Yvelines à moins d'une heure en train de Paris, a servi de cadre exceptionnel à un mariage d'exception. Transformée en une chaleureuse maison de campagne par le groupe de luxe Paris Society, cette demeure historique de 80 hectares a accueilli 140 invités pour un week-end nuptial unique. L'événement a marqué l'union d'un couple originaire de la Cité des Anges, recherchant un lieu où l'histoire et le romantisme se mêlent naturellement.

Un lieu de romance et de ritualisation privée

Le couple a découvert ce domaine presque immédiatement lors d'une précédente visite, tombant sous le charme de ses jardins luxuriants et de ses ruines gothiques. Cette transformation en espace privé a permis à Jonathan de préparer sa demande en mariage dans l'intimité. Les rituels quotidiens, comme les promenades dominicales avec leurs deux bouviers suisses sous la neige, ont précédé ce moment décisif. La demande a été formulée à genoux dans un coin isolé du parc, sans mise en scène élaborée, privilégiant l'émotion brute au spectacle public.

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Organisation festive et esthétique champêtre

La cérémonie de bienvenue a ouvert les festivités avec une esthétique soignée dominée par des tons pastel. Les tables étaient dressées avec des nappes en toile de Jouy personnalisées, évoquant des lieux et des objets ayant une signification particulière pour le couple, y compris leurs animaux de compagnie. Les convives ont dégusté de généreuses planches de fromage, des fruits frais et des chouquettes sur des décors égayés par des bouquets floraux poudrés et des bougies. Cette approche visait à créer une expérience immersive plutôt qu'un simple événement ponctuel.

La mariée a choisi une tenue ludique et féminine pour cette première soirée, contrastant avec les robes plus traditionnelles réservées à la journée principale. Ce choix vestimentaire reflétait une volonté d'exprimer une autre facette de sa personnalité dans un cadre détendu. L'ambiance guinguette du dîner de répétition, servi dans la cour au coucher du soleil, a offert un mélange parfait de raffinement français et de spontanéité. Les compositions florales, les herbes fraîches et les citrons décoratifs ont agrémenté cette dernière soirée avant le grand jour.

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Cérémonie historique et gastronomie raffinée

Le jour de la cérémonie principale, les ruines historiques de l'abbaye étaient fleuries de compositions blanches. La mariée portait une robe mettant en valeur un dos nu inattendu, combinant dentelle traditionnelle et légèreté. Cette silhouette élégante et intemporelle s'harmonisait avec la simplicité des lignes architecturales du lieu. Elle a également porté un bijou créé par un membre de sa famille, ajoutant une touche sentimentale et un lien profond avec Jonathan lors des vœux échangés sous les voûtes.

Le cocktail suivant a proposé des huîtres fraîchement écaillées, suivi d'un dîner gastronomique sous les étoiles. Le menu proposait un ceviche de dorade royale à la leche de tigre et une sélection de fromages artisanaux. La prestation d'une chanteuse polonaise, amie de longue date de la famille, a marqué les esprits. Cette performance, ainsi qu'une chorégraphie en mémoire d'un défunt, ont offert des moments de grâce et d'émotion, permettant d'inclure symboliquement les proches absents dans cette célébration familiale.