Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles : qui est cette jeune aristocrate de 22 ans ?

La princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, 22 ans, a été au centre de l'attention après la révélation de sa relation avec Jordan Bardella en avril 2026. Issue de l'ancienne famille royale des Deux-Siciles, elle a grandi dans une bulle ultra privilégiée des grandes fortunes.

La princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, 22 ans, a été au centre de l'attention après la révélation de sa relation avec Jordan Bardella en avril 2026.

Issue de l'ancienne famille royale des Deux-Siciles, elle a grandi dans une bulle ultra privilégiée des grandes fortunes. Sa famille, qui a longtemps été discrète, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs après la révélation de la relation entre Maria Carolina et Jordan Bardella. Mais qui est cette jeune aristocrate de 22 ans ? Quel rôle occupe-t-elle précisément au sein de la dynastie ?

Et faut-il s'attendre à un mariage avec Jordan Bardella ? Pour raconter l'histoire des Bourbons des Deux-Siciles, Marc Fourny, journaliste au Point, est l'invité de ce nouvel épisode du 'Podcast royal'. La famille de Bourbon des Deux-Siciles est issue du royaume des Deux-Siciles, qui a existé du XVe siècle au XIXe siècle.

Ce royaume a été divisé et a ressurgi en 1816, après la chute de Napoléon Ier, avec le roi Ferdinand Ier qui est un Bourbon d'Espagne et qui a recréé ce royaume des Deux-Siciles. Le royaume des Deux-Siciles a ensuite été divisé et a finalement disparu en 1860 avec la création du royaume d'Italie. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles est la descendante de cette ancienne famille royale et a grandi dans une bulle ultra privilégiée des grandes fortunes.

Elle a été baptisée dans la chapelle palatine du Palais Royal de Caserte, celui de ses ancêtres. Elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche, si ce n'est en or, et fait partie de cette bulle ultra privilégiée des grandes fortunes. Sa famille, qui a longtemps été discrète, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs après la révélation de la relation entre Maria Carolina et Jordan Bardella. Mais qui est cette jeune aristocrate de 22 ans ?

Quel rôle occupe-t-elle précisément au sein de la dynastie ? Et faut-il s'attendre à un mariage avec Jordan Bardella ? Pour raconter l'histoire des Bourbons des Deux-Siciles, Marc Fourny, journaliste au Point, est l'invité de ce nouvel épisode du 'Podcast royal'. La famille de Bourbon des Deux-Siciles est issue du royaume des Deux-Siciles, qui a existé du XVe siècle au XIXe siècle.

Ce royaume a été divisé et a ressurgi en 1816, après la chute de Napoléon Ier, avec le roi Ferdinand Ier qui est un Bourbon d'Espagne et qui a recréé ce royaume des Deux-Siciles. Le royaume des Deux-Siciles a ensuite été divisé et a finalement disparu en 1860 avec la création du royaume d'Italie. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles est la descendante de cette ancienne famille royale et a grandi dans une bulle ultra privilégiée des grandes fortunes.

Elle a été baptisée dans la chapelle palatine du Palais Royal de Caserte, celui de ses ancêtres. Elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche, si ce n'est en or, et fait partie de cette bulle ultra privilégiée des grandes fortunes. Sa famille, qui a longtemps été discrète, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs après la révélation de la relation entre Maria Carolina et Jordan Bardella. Mais qui est cette jeune aristocrate de 22 ans ?

Quel rôle occupe-t-elle précisément au sein de la dynastie ? Et faut-il s'attendre à un mariage avec Jordan Bardella ? Pour raconter l'histoire des Bourbons des Deux-Siciles, Marc Fourny, journaliste au Point, est l'invité de ce nouvel épisode du 'Podcast royal'





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