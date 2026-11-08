Marguerite Dedeyan : Confidences sur le harcèlement scolaire et son parcours à Star Academy

Marguerite Dedeyan révèle les détails du harcèlement scolaire vécu pendant son enfance et explique comment surmonter les moqueries l'a aidée à conquérir le public lors de sa saison de Star Academy en 2024.

La chanteuse française Marguerite Dedeyan, reconnue mondialement après sa participation à la saison douze de Star Academy, a partagé des éléments intimes de son parcours lors d'une interview diffusée le 8 novembre sur France 2. À l'âge de 26 ans, cette artiste, qui n'a pas remporté la compétition télévisée mais a conquis le cœur du public, a accepté de revenir sur une période sombre de son enfance marquée par un harcèlement scolaire intensif.

Témoignage choc sur le bullying à l'école

Pendant ses années de scolarité, Marguerite a subi des moqueries constantes de la part de ses camarades de classe, un traumatisme qui l'a conduite à développer des troubles anxieux sévères avant même l'adolescence. Elle a explicitement confié que les élèves l'appelaient " François Fillon ", une plaisanterie cruelle liée à l'homme politique français, ce qui a exacerbé son sentiment d'isolement et de différence au sein de l'établissement scolaire.

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Cette pression psychologique quotidienne a eu des conséquences physiques directes sur sa santé, car la jeune étudiante décrivant des crises d'angoisse violentes durant le trajet vers l'école et des malaises inopinés pendant les cours. Elle a révélé que ce harcèlement était le fruit d'une accumulation de plusieurs heures de tensions par jour, la forçant à essayer désespérément de s'intégrer dans un moule social qui ne lui correspondait pas du tout.

L'école comme refuge face à la détresse émotionnelle

Face à cette détresse sociale, Marguerite a trouvé une échappatoire salvatrice dans le milieu académique, où elle a développé une passion profonde pour l'apprentissage et la validation intellectuelle. Elle a expliqué que l'obtention de bonnes notes était essentielle pour elle car cela lui offrait un sentiment de contrôle et la permet de se sentir ancrée dans la réalité, compensant ainsi l'incertitude et l'hostilité qu'elle rencontrait sur le plan social.

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Cette attitude de survie par l'excellence scolaire a servi de bouclier contre les attaques constantes de ses pairs, lui permettant de maintenir une certaine dignité tout en gérant sa souffrance en silence. Cependant, cette approche l'a aussi isolée davantage, car son acharnement à réussir ne suffisait pas toujours à stopper les moqueries qui ciblaient spécifiquement son apparence ou son caractère jugé trop différent.

De l'échec à la consécration artistique rapide

Malgré l'absence de victoire lors de la douzième édition de Star Academy en 2024, Marguerite Dedeyan a immédiatement prouvé sa valeur artistique en remportant un disque d'or ainsi que le prestigieux prix Q d'or de la chanson de l'année. Ces distinctions majeures ont validé son talent et confirmé que son identité, longtemps source de tourments, était devenue sa plus grande force créative une fois acceptée pleinement.

En 2025, elle a formalisé ce succès commercial et critique avec la sortie de son premier EP intitulé " Grandir ", un projet musical qui symbolise sa maturation professionnelle et personnelle. Ce travail artistique témoigne de sa capacité à transformer les expériences douloureuses du passé en une musique authentique qui résonne fortement avec un public large, dépassant largement le cadre de l'émission qui l'a révélée.

Une nouvelle philosophie de vie sans compromis

Désormais, Marguerite a choisi de ne plus jamais essayer de rentrer dans le moule imposé par les normes sociales ou les attentes extérieures, considérant que l'acceptation de soi est la clé d'une vie épanouie. Elle a intégré la leçon apprise pendant son enfance que le fait d'essayer désespérément d'être comme tout le monde était vain, et que c'est précisément sa singularité qui constitue son plus grand atout sur la scène internationale.

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Ce passage du victimat à la force personnelle marque un tournant décisif dans sa carrière, alors qu'elle continue de capitaliser sur la popularité acquise grâce à sa franchise et à sa talent musical. Son histoire sert aujourd'hui d'exemple inspirant pour de nombreux jeunes qui traversent des périodes difficiles, montrant que la différence peut être transformée en une puissance créative inégalable.