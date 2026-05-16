Margrethe II, ancienne reine de Danemark, hospitalisée en raison d'une crise cardiaque et soutenue par son fils aîné et sa fille

La santé de Mégrathé II de Danemark inquiète les sujets de ce pays qui a connu plusieurs crises de santé ces dernières années. L'ancienne cheffe d'Etat, âgée de 86 ans, doit subir une angioplastie coronarienne par ballonnet suite à une crise cardiaque survenue jeudi. Malgré cela, le palais a voulu sembler rassurant, affirmant que la souveraine est toujours en bonne santé et que la famille l'accompagne pendant ces jours difficiles.

Hospitalisation de Margrethe II de Danemark : le roi Frederik X et la princesse Isabella accourent à son chevet, le roi Frederik X et sa fille Isabella se seraient rendus au chevet de l'ancienne reine Margrethe II de Danemark ce samedi 16 mai 2026.

Cette dernière est toujours hospitalisée à Copenhague suite à sa crise cardiaque survenue ce jeudi. Vidéo Voici - VOICI : Margrethe II abdique : pourquoi son fils Frederik de Danemark ne sera pas couronné.

Celle qui a soufflé ses 86 bougies le 16 avril dernier continue d'enchainer les pépins de santé qui inquiettent ses sujets et qui l'on amenée à Si le palais a voulu se montrer rassurant suite à cette dernière hospitalisation, l'octogénaire est toujours en convalescence à ce jour, puisqu'elle a dû subir une angioplastie coronarienne par ballonnet le lendemain de son entrée dans le centre de santé





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