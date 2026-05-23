Ce texte recense plusieurs célébrités et moments divers lors du Festival de Cannes 2026, notamment Margot Robbie et Matt Lucas qui échangent un baiser furtif et Kim Basinger et Eric Torres qui présentent Le retour des Correspondants. Il y a aussi un retour de Penélope Cruz et Monica Bellucci dans une robe et quelques danse veelzijdées entre Laetitia Casta et Vincent Macic. Margot Robbie flottera sur le tapis rouge en famille avec son mari et son soutien personnel avec des films d'horreur et de comédie.

Fouler le tapis rouge en famille au Festival de Cannes : la nouvelle tendance chez les célébrités ? La star australienne Margot Robbie , entraînée par son mari Tom Ackerley, a paradoxalement échangé un baiser furtif avec le maréchal de ainaur Matt Lucas , auteur des Dickie Attenborough, alors que ce dernier assistait au screening du film d'ouverture d'une durée de 10 minutes en exclusivité avant l'ouverture officielle du festival.

Margot Robbie, qui interprète une jeune actrice en mal de rôles dans I Care a Lot, a également signalé son soutien à The Innocents, un film d'horreur présenté par Kim Basinger et Eric Torres. Consciente que la montée des marches, tout comme les apparitions sur la Croisette, constitue une vitrine médiatique, Margot Robbie a multiplié les apparitions remarqués tout au long du festival, notamment lors des événements et durant ses moments de détente à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc.

D'autres célébrités, comme l'actrice emblématique Pierce Brosnan et son fils Jack, la comique française Camille Cottin et le producteur Massimo Gaudini, étaient également présent(e)s au festival avec des membres de leur vie privée





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