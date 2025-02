Margot Corvasier, Maître d'Hôtel Ambitieuse à Saint-Émilion

Margot Corvasier, jeune maître d'hôtel talentueuse, décroche la médaille de bronze lors du Trophée du maître d'hôtel. Elle partage ses ambitions de devenir chef d'établissement et son engagement envers l'excellence du service.

Margot Corvasier, jeune maître d'hôtel talentueuse, a décroché la médaille de bronze lors du Trophée du maître d'hôtel , une compétition prestigieuse qui récompense les meilleurs professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Cette distinction témoigne de son engagement envers son métier et de son ambition de devenir une référence dans son domaine. Elle aspire à ouvrir un jour sa propre maison à Saint-Émilion, un rêve qu'elle nourrit depuis longtemps.

Margot Corvasier a fait ses preuves au sein de restaurants renommés, travaillant aux côtés de chefs étoilés comme Alain Ducasse et Christophe Hay. Elle a acquis une solide expérience dans l'art du service, de la connaissance des vins et des fromages, ainsi que de la création d'une expérience gastronomique mémorable pour les clients. Son parcours professionnel, marqué par une volonté d'excellence et un sens aigu de la perfection, l'a conduit à Saint-Émilion, où elle est aujourd'hui chef de rang dans un établissement ambitieux qui vise une troisième étoile Michelin.Pour elle, le métier de maître d'hôtel est bien plus qu'un simple travail. C'est un métier complet qui permet de réaliser l'impossible, de faire rêver les gens et de contribuer à leur bonheur. Elle déplore le manque de reconnaissance souvent accordé à cette profession, souvent cantonnée en second plan par rapport à la cuisine. Le Trophée du maître d'hôtel est pour elle une occasion précieuse de valoriser son métier et de montrer son importance dans l'univers de la gastronomie. Cette médaille de bronze, fruit de son travail acharné et de sa passion, représente une étape majeure dans son parcours et lui donne davantage d'assurance pour réaliser ses rêves





