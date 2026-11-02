Margaux triomphe aux Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles face à Sandy

Margaux, ancienne championne, remporte son duel face à Sandy aux Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles, démontrant que son niveau reste exemplaire malgré la hausse de la compétition.

La Bretonne Margaux a confirmé son statut d'élite lors de la diffusion du prime spécial Halloween des Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles, diffusé le samedi 31 octobre 2026 sur France 2. Face à l'excellente Sandy, qui venait de signer une performance historique en devenant la sixième plus grande maestro de l'émission, la chanteuse a su relever le défi avec brio. Ce duel intense s'est soldé par une victoire nette de Margaux, consolidant sa position parmi les figures majeures du jeu télévisé présenté par Nagui.

Une victoire concrète de 9 points contre Sandy

Le résultat final a entériné la supériorité technique et mémorielle de Margaux sur la compétition. Lors de ce match décisif, la compétitive a totalisé un score de 9 points, une marge significative qui prouve qu'elle possède toujours les armes nécessaires pour faire trembler la nouvelle génération de candidats. Cette victoire est particulièrement symbolique car elle intervient après que Sandy a réalisé un parcours impressionnant, marquant les esprits par son émotion lors de sa progression dans le tournoi.

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Une conscience aiguë de la hausse des niveaux

Derrière cette performance sportive et musicale, se cache une lucidité rare de la part de la chanteuse. Margaux n'hésite pas à qualifier son propre niveau de l'époque comme inférieur à celui des candidats actuels. Dans une confidence rare, elle admet avoir été bluffée par le niveau global de la compétition, constatant un bond spectaculaire de la rigueur exigée au plateau au fil des saisons. Ce gouffre entre son répertoire initial et les standards actuels a obligé l'ancienne gagnante de l'édition 2023 à constamment réviser et enrichir sa culture musicale.

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La stratégie de la rigueur pour rivaliser

Consciente du talent et de la rigueur de ses adversaires, Margaux refuse catégoriquement de se reposer sur ses acquis. Elle explique que, lors de sa toute première participation, les candidats débarquaient avec un bagage bien moins conséquent qu'aujourd'hui. Pour rester compétitive face à cette élite, elle doit maintenir un effort permanent d'apprentissage. Cette mentalité de fer lui permet de continuer à briller, même si elle reconnaît humblement qu'elle n'irait peut-être pas aussi loin aujourd'hui avec les méthodes de travail qu'elle utilisait au début de son parcours.

Les gains au service de projets futurs

Au-delà de la gloire instantanée, la Lorientaise envisage déjà l'utilisation stratégique de ses récompenses. Celle qui vit désormais de sa musique espère mettre à profit ses éventuels gains pour offrir un coup de pouce concret à ses proches et soutenir des projets personnels. Cette victoire du 31 octobre 2026 n'est donc pas seulement un triomphe sportif, mais aussi une validation de sa capacité à s'adapter aux évolutions constantes d'une émission phare de la télévision française.