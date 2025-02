Marée Haute : Un Festival de Culture en Plein Cœur des Monts de Lacaune

Marée Haute, un festival né de la volonté de la communauté de communes et de l'association Arpèges et Trémolos, s'installe pour sa troisième édition dans les montagnes de Lacaune. Du 29 mai au 1er juin, il offrira une programmation riche et diversifiée, mêlant spectacles de rue, théâtre et concerts. Au programme, des artistes renommés comme Michaël Jones et Miossec, ainsi qu'une foire internationale du bulot inédite.

Marée Haute , le festival qui anime les montagnes de Lacaune depuis maintenant trois éditions, promet un printemps riche en culture et en spectacles. Cette année, du 29 mai au 1er juin, les visiteurs pourront profiter d'une programmation variée, allant des spectacles de rue en passant par le théâtre et, bien sûr, de nombreux concerts.

Le festival, fruit d'une collaboration entre la communauté de communes et l'association Arpèges et Trémolos, a su créer un événement incontournable dans ce territoire rural et montagneux. Parmi les artistes qui illumineront cette édition, on retrouve des noms connus tels que Michaël Jones, l'éternel guitariste de Jean-Jacques Goldman, qui dévoilera son talent solo le 30 mai à la salle du Petit Train de Murat-sur-Vèbre. Le lendemain, le public pourra découvrir le talentueux Ben Hubert Larue à 20 h 30 à la salle des fêtes de La Salvetat-sur-Agout, suivi par le poète breton Miossec, dont les tubes comme 'Tonnerre de Brest' et 'Je m’en vais' seront sans doute repris par l'ensemble de la salle. En plus de ces têtes d'affiche, Marée Haute propose une multitude d'autres spectacles et attractions. Le jeudi 29 mai, à 20 h 30, le château de Calmès à Lacaune accueillera un spectacle équestre gratuit du Théâtre du Centaure. Une foire internationale du bulot, inédite pour le festival, se tiendra le 31 mai de 11 heures à 15 heures sur les rives du lac du Laouzas. Au programme : élection de la meilleure recette aux bulots, un concours de déguisement et de cri du bulot, et même une pêche géante. Des randonnées, du yoga, des spectacles de rue sur les places des villages, des conférences et des navettes gratuites complètent l'offre culturelle de Marée Haute, créant une véritable fourmilière artistique dans ces paysages enchanteurs. Le festival est un symbole de fusion entre ruralité et création, une formule qui fonctionne à merveille. Programmation, réservation et points de vente : Arpèges et Trémolos, 05 63 60 55 90. www.festivalmareehaute.ne





