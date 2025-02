Marée Haute : Fusion de Ruralité et Création

Marée Haute, un festival qui dynamise les monts de Lacaune, célèbre sa troisième édition du 29 mai au 1er juin. La programmation propose une variété de spectacles de rue, de théâtre et de concerts, mettant en vedette des artistes renommés comme Michaël Jones et Miossec. Le festival propose également des activités originales comme une foire internationale du bulot et des spectacles équestres, tout en restant fidèle à son engagement de promouvoir la culture rurale.

Marée Haute, festival né de la volonté de la communauté de communes et de l'association Arpèges et Trémolos, célèbre sa troisième édition cette année. Il se déroule du 29 mai au 1er juin dans les monts de Lacaune, donnant vie à ce territoire rural et montagnard. La programmation offre une multitude de spectacles de rue, de théâtre et de concerts. \ Après le succès de Cali lors de l'édition précédente, Marée Haute dévoile cette année une programmation d'artistes renommés.

Le 30 mai à 21 heures, Michaël Jones, l'emblématique guitariste de Jean-Jacques Goldman, donnera un concert à la salle du Petit Train de Murat-sur-Vèbre. Le lendemain, le public pourra découvrir le talent brut de Ben Hubert Larue à 20 h 30 à la salle des fêtes de La Salvetat-sur-Agout, suivi par le poète breton Miossec, dont les tubes « Tonnerre de Brest » et « Je m’en vais » résonneront sans aucun doute dans la salle. \Cette année, Marée Haute propose une véritable mosaïque d'artistes talentueux et d'attractions spectaculaires. Un spectacle équestre gratuit du Théâtre du Centaure au château de Calmès de Lacaune le jeudi 29 mai à 20 h 30, est un exemple de ce qui attend les visiteurs. Une foire internationale du bulot, également inédite pour le festival, aura lieu le 31 mai de 11 heures à 15 heures sur les rives du lac du Laouzas. Programmation : élection de la meilleure recette aux bulots, un concours de déguisement et de cri du bulot, ainsi qu'une pêche géante. On peut y ajouter des randonnées, du yoga, des spectacles de rue sur les places des villages, des conférences et des navettes gratuites pour faciliter la circulation entre les différents points du festival. En somme, une véritable fourmilière culturelle qui va durer quatre jours dans ces paysages enchanteurs. Marée Haute est synonyme de fusion entre ruralité et création, et cette fusion fonctionne à merveille.





