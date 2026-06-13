Marcos Senesi, appelé à la dernière minute avec l'Argentine, a vécu un voyage mouvementé avant de rejoindre le camp

Convoqué in extremis pour pallier le forfait de Leonardo Balerdi, le défenseur Marcos Senesi a dû faire face à des problèmes techniques d'avion, une valise perdue et un retard de deux heures avant d'arriver au camp de l'Albiceleste à Kansas City. Après avoir maintenu sa condition physique pendant ses vacances à Ibiza, il a intégré le groupe argentin et a été filmé par sa compagne lors de l'appel téléphonique du sélectionneur Lionel Scaloni. Une séquence émouvante qui illustre la fierté de représenter son pays en vue de la Coupe du monde 2026.

Appelé à la dernière minute pour pallier le forfait de Leonardo Balerdi avec l'équipe d' Argentine , Marcos Senesi est bien arrivé au camp de base de l'Albiceleste à Kansas City, aux États-Unis.

Le nouveau défenseur de Tottenham, où il évoluera après quatre ans passés à Bournemouth, était en vacances à Ibiza lorsqu'il a appris la nouvelle. Son voyage pour rejoindre le rassemblement n'a pas été de tout repos. Il a d'abord dû se rendre à Francfort, en Allemagne, puis à Chicago. Alors que lui et le reste des passagers avaient déjà embarqué à bord de l'avion qui devait les conduire à Kansas City, ils ont dû débarquer en raison de problèmes techniques.

Le départ a été retardé de deux heures : au lieu d'arriver à 23h30 comme prévu au camp de base, Marcos Senesi est finalement arrivé à 1h30 du matin. À son arrivée, il a eu une autre mauvaise surprise en constatant que sa valise avait été perdue. Un membre du staff de la sélection nationale est allé le chercher à l'aéroport et ils vont s'efforcer de lui remettre ses bagages.

S'il était en vacances avec sa compagne, Marcos Senesi n'avait pas pour autant arrêté de s'entraîner, au cas où il serait appelé à la dernière minute. Ce qui est arrivé. Le moment où il a appris sa convocation a été filmé par sa compagne, Kelci-Rose Bowers. Très concentré durant les quelques instants au téléphone avec le sélectionneur Lionel Scaloni, l'Argentin a sauté de joie dans les bras de sa compagne, une fois l'appel terminé.

Une belle image qui illustre la fierté du défenseur de représenter son pays lors de la plus grande compétition du football mondial, la Coupe du monde 2026. Il a effectué son premier entraînement avec le groupe ce samedi, quelques jours après avoir été blessé lors d'une séance d'entraînement organisée au Texas le 6 juin, à la veille du match de préparation de l'Albiceleste face au Honduras, remporté 2-0.

Le joueur de 29 ans a donc surmonté plusieurs obstacles - problèmes de transport, bagages égarés, petite blessure - pour finalement intégrer le groupe argentin en vue de la Coupe du monde 2026. Son histoire montre l'imprévisibilité des sélections internationales et la préparation mentale et physique constante que doivent maintenir les joueurs, même en vacances, dans l'espoir d'une convocation de dernière minute.

La réaction émouvante de Senesi et de sa compagne, capturée sur les réseaux sociaux, a été largement partagée, soulignant l'importance de l'honneur de jouer pour son pays. Le parcours chaotique de Senesi contraste avec la sérénité通常是 affichée par les stars de l'équipe d'Argentine, mais il rappelle que chaque membre du groupe vit une aventure unique en préparation du tournoi mondial.

Le staff technique argentin a dû gérer les aléas logistiques et physiques pour intégrer le joueur dans les meilleures conditions, malgré l'incident de la valise et le léger retard à l'arrivée. La détermination de Senesi à rester en condition physique pendant ses vacances a porté ses fruits, et il espère maintenant contribuer à la défense de l'Albiceleste lors des matchs de préparation et, qui sait, peut-être lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Cette séquence illustre aussi le rôle des proches dans le parcours des sportifs de haut niveau, la compagne de Senesi partageant son émotion intense au moment de la nouvelle. L'équipe d'Argentine, tenante du titre, poursuit sa préparation aux États-Unis avec un effectif qui, bien que sujet à some impondérables, reste soudé et déterminé à briller une nouvelle fois sur la scène mondiale





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