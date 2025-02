Marco Rubio à Jérusalem pour discuter du futur de Gaza

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est en visite au Moyen-Orient pour discuter du futur de la bande de Gaza avec les dirigeants israéliens. Le voyage intervient après un échange d'otages entre Israël et le Hamas et met en lumière les divergences sur la solution à apporter à la situation dans la région.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontre dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem, au lendemain de l'échange de trois otages du Hamas détenus dans la bande de Gaza contre 369 prisonniers palestiniens. M. Rubio, dont c'est le premier voyage au Moyen-Orient depuis qu'il a pris ses fonctions, doit discuter de la proposition du président Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'en déplacer ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie.

Benjamin Netanyahu a dit samedi apprécier le 'soutien total' de Donald Trump aux décisions à venir d'Israël à propos de la bande de Gaza. 'C'est désormais à Israël de décider ce qu'ils veulent faire', a écrit M. Trump samedi sur son réseau social Truth Social, 'les États-Unis soutiendront la décision qu'ils prendront'. M. Rubio est arrivé à Tel-Aviv samedi soir, le jour même où a eu lieu le sixième échange d'otages contre prisonniers depuis le début de la trêve. Après 498 jours de captivité, Sacha Trupanov, un Israélo-Russe de 29 ans, Yaïr Horn, un Israélo-Argentin de 46 ans, et Sagui Dekel-Chen, un Israélo-Américain de 36 ans, ont été libérés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ils sont apparus en meilleure forme physique que trois otages décharnés libérés une semaine plus tôt. Avant leur remise au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ils ont été exhibés sur un podium, entourés de combattants du Hamas et de son allié du Jihad islamique, et contraints de dire quelques mots en hébreu devant la foule, suivant une mise en scène organisée à chaque libération. Ces hommes avaient été enlevés le 7 octobre 2023 au kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël. Sur 251 personnes alors emmenées à Gaza, 70 s'y trouvent toujours, dont au moins 35 mortes, selon l'armée israélienne. Israël a confirmé avoir libéré 369 prisonniers palestiniens. La plupart ont été transférés en bus dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, où ils ont été accueillis par des foules en liesse. Vingt-quatre d'entre eux, condamnés à la prison à vie, ont été expulsés vers l'Égypte. L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier après 15 mois d'une guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Cette attaque a fait 1.211 morts côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles et incluant les otages morts ou tués en captivité. L'offensive israélienne de représailles à Gaza a fait pour sa part au moins 48.264 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU, et provoqué un désastre humanitaire. La première phase de la trêve, qui doit s'achever le 1er mars, a déjà permis la libération de 19 otages israéliens et 1.134 Palestiniens. Durant cette phase, un total de 33 otages, dont huit décédés, doivent être remis à Israël en échange de 1.900 détenus palestiniens. Lors de ses entretiens à Jérusalem, le chef de la diplomatie américaine devrait aborder la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, qui prévoit la libération de tous les otages et une fin définitive de la guerre. Selon une source proche des négociations, les médiateurs espèrent entamer 'la semaine prochaine à Doha' les pourparlers sur cette deuxième phase, avant une phase finale dédiée à la reconstruction de Gaza, un immense chantier estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. Washington s'est dit ouvert aux propositions des pays arabes sur Gaza, mais souligne qu'actuellement, 'le seul plan, c'est celui de Trump'. Ce dernier a proposé que les États-Unis prennent le contrôle du territoire palestinien pour en faire une 'Côte d'Azur du Moyen-Orient', et de déplacer ses habitants vers la Jordanie et l'Égypte. Ces deux pays s'y opposent catégoriquement. 'Pour l'instant, le seul plan, ils ne l'aiment pas, mais le seul plan, c'est celui de Trump. Donc s'ils en ont un meilleur, le moment est venu de le présenter', a affirmé jeudi M. Rubio. 'Les pays partenaires doivent s'engager à fournir un plan de reconstruction post-conflit pour Gaza', a précisé un porte-parole du département d'État américain, soulignant qu'il fallait à présent 'penser hors des sentiers battus'. Sur le sort à plus long terme de Gaza, un sommet de cinq pays arabes est prévu le 20 février à Ryad, pour répondre au plan de Donald Trump. Après sa réunion avec M. Netanyahu, prévue à 10H00 (08H00 GMT), M. Rubio doit rencontrer le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, le président Isaac Herzog et le chef de l'opposition Yair Lapid





