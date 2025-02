Marco Asensio Explique Ses Raisons du Départ du PSG et S'Exprime sur sa Nouvelle Aventure à Aston Villa

Après une expérience mitigée au PSG, Marco Asensio a rejoint Aston Villa en prêt cet hiver. L'attaquant espagnol explique les raisons de son départ et évoque son enthousiasme à jouer sous les ordres d'Unaï Emery.

Après son éloignement du groupe par Luis Enrique, Marco Asensio a rejoint Aston Villa en prêt sans option d'achat cet hiver et a dévoilé ses motivations pour son départ du PSG . En six mois, il n'a disputé que 755 minutes avec le PSG , un bilan décevant après son arrivée. Mis à l'écart par l'entraîneur, l'attaquant a finalement choisi un changement de décor pour retrouver du temps de jeu. « L'entraîneur a simplement estimé qu'il devait faire d'autres choix pour les joueurs. Il les a choisis.

Cela arrivait assez fréquemment pendant la saison, j'ai décidé que j'avais besoin de jouer et que je voulais du changement. » Après des expériences à Majorque, à l'Espanyol Barcelone, au Real Madrid, au PSG et désormais à Birmingham, Asensio retrouve son ancien partenaire Pau Torres et surtout son entraîneur Unaï Emery, avec qui il entretient une relation particulière. « Quand j'ai quitté le Real Madrid, j'ai senti que c'était la prochaine étape de ma carrière, celle où je pourrais me sentir plus à l'aise et évoluer davantage. Donc, quand nous avons parlé, il me voyait comme un numéro 10. C'était important pour moi. Je connais Unai depuis des années. Je sais comment il joue. Son style correspond à mon football et il saura tirer le meilleur de moi-même. » L'ancien joueur du Real Madrid voit ce prêt comme une opportunité, et non un pas en arrière. « Ce n'est pas un retour en arrière. C'est un grand défi pour moi. Je me sens très responsable car j'ai l'impression d'apporter toute l'expérience que j'ai en participant à ces compétitions et à ces grands matchs et je suis vraiment heureux d'être ici et de jouer avec cette responsabilité.





