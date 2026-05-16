Marches opposées à London en réponse à Tommy Robinson, militant d'extrême droite

Les partisans de Tommy Robinson, un militant d'extrême droite britannique, ont participé à une marche organisée par 'Unite The Kingdom' dans le centre de Londres, en réponse à un rassemblement des militants antiracistes et de la communauté palestinienne. Les manifestants ont été tenus à distance et la manifestation a lieu alors que le Royaume-Uni a rehaussé le niveau de menace terroriste d'un cran, en raison d'une attaque contre des hommes juifs et d'incendies et tentées d'incendies antisémites.

Sur Whitehall, des partisans de Tommy Robinson, militant d'extrême droite britannique, participaient à une marche organisée par 'Unite The Kingdom' dans le centre de Londres, le 16 mai 2026.

Le centre de la capitale a été le théâtre de deux cortèges opposés, encadrés par un dispositif policier exceptionnel mobilisant 4 000 agents pour éviter tout débordement. Tommy Robinson et des partisans d'un côté, et des militants antiracistes et de la communauté palestinienne de l'autre, se sont rassemblés dans le centre de Londres, encadrés par une opération de police d'envergure exceptionnelle.

Certains manifestants, y compris des sympathisants de l'activiste d'extrême droite et participants à la manifestation propalestinienne, étaient tenus à distance. La manifestation d'extrême droite a lieu alors que le Royaume-Uni a rehaussé le niveau de menace terroriste d'un cran, en raison d'une attaque contre des hommes juifs et d'incendies et tentées d'incendies antisémites





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