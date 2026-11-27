Découvrez le calendrier des marchés de Noël dans le Vignoble nantais. Horaires, tarifs et programmes détaillés pour le Loroux-Bottereau, La Boissière-du-Doré et le Bignon.

Le Vignoble nantais lance sa saison hivernale avec une trentaine de marchés de Noël s'échelonnant avant les fêtes de fin d'année. Ces événements offrent aux habitants et aux visiteurs une opportunité unique de découvrir les créations d' artisans locaux tout en profitant d'animations culturelles gratuites pour toute la famille.

Déroulement et Horaires du Loroux-Bottereau

Le marché de Noël du Loroux-Bottereau inaugure la saison ce samedi 28 novembre à 14 h, puis se poursuit le dimanche à partir de 10 h. L'espace public autour de la place Rosmadec, du parvis de l'église et de la mairie se transforme en un parcours festif animé pour l'occasion. Des manèges resteront en service durant les deux jours pour le plaisir des enfants, tandis que des ateliers créatifs, sur inscription le jour même à la mairie, seront proposés aux participants.

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Des animations musicales rythmeront la journée avec le déplacement de la Fanfare du Coin dans les allées principales. La cérémonie officielle des illuminations communales sera inaugurée par le Père Noël à 18 h, suivie d'un spectacle de la compagnie Jacqueline Cambouis. La soirée se poursuivra avec un atelier de fabrication de lanternes destiné à éclairer une déambulation nocturne. Le feu d'artifice, point culminant de la célébration, sera tiré à 21 h 30 au parc du Pré du Bourg.

Les visiteurs y trouveront une sélection de stands proposant des bijoux, des bougies, des savons et des produits solidaires. La municipalité proposera spécifiquement des pots de miel locaux issus de la région. Une diversité d'options de restauration est disponible tout au long du week-end, incluant du vin chaud, de la cuisine indienne et de la flammekueche. L'accès se fait entre 14 h et 22 h le samedi, et à partir de 10 h le dimanche.

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Zoo de La Boissière-du-Doré : Ouvertures Spéciales

Le parc animalier de La Boissière-du-Doré accueille son marché de Noël pendant quatre week-ends consécutifs, soit huit jours au total. Les dates retenues sont les 28 et 29 novembre, les 5 et 6 décembre, les 12 et 13 décembre, ainsi que les 19 et 20 décembre. L'entrée pour le village de Noël est gratuite à partir de 16 h 30, offrant un accès direct aux chalets et aux animations proposées sur site.

Quatorze chalets seront installés autour du village, présentant une variété de produits tels que des gourmandises, des confiseries, des vins et spiritueux, des bougies, des fondants, des bons cadeaux du zoo, des bijoux, des illustrations et des jeux. Le parc animalier reste ouvert de 11 h à 16 h pour les visiteurs souhaitant découvrir les animaux avant la fermeture hivernale prochaine. Le cœur du parc, spécialement décoré, est accessible après 16 h 30 pour le marché.

Des concerts, des spectacles de magie et un duo musical des lutins de Noël à 15 h 30 et 17 h animeront les journées. Un jeu spécial autour du chalet du Père Noël permettra aux milliers de visiteurs de gagner des cadeaux. Une tombola de Noël est également organisée. La mini-ferme et les jeux restent à disposition pour les familles, avec des tournées de nourrissage des animaux présentées chaque jour de 14 h 30 à 15 h 50.

Festivités au Bignon et Solidaire

L'association Regripp'Anim organise sa troisième édition de marché de Noël le samedi 28 novembre, de 10 h à 19 h, à l'espace Alain-Clouet au Bignon. L'événement réunit des artisans créateurs et des producteurs locaux pour exposer leurs créations. Le lancement des illuminations officielles de la commune aura lieu à 18 h ce même samedi, suivi d'un feu d'artifice à 21 h 30.

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La journée sera rythmée par un conte de Noël à 11 h, des visites du Père Noël à 11 h 30 et à 17 h, ainsi que des chants de Noël interprétés par la chorale Cep Mélodie de Mouzillon. Une tombola est organisée par l'espace Jeunesse Croc'Loisirs. Un bar et un espace de restauration seront disponibles pour les participants toute la durée de l'événement.

Cette édition prend une dimension solidaire marquée avec l'association du Secours populaire, qui célèbre les 50 ans de sa campagne des Pères Noël verts. Les organisateurs souhaitent ainsi allier découverte des produits locaux et action humanitaire, offrant aux visiteurs une expérience festive et engagée pour célébrer les fêtes de fin d'année dans le Vignoble nantais.