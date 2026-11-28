Découvrez la liste complète des marchés de Noël en Seine-Maritime pour la saison 2026. Dates, horaires, tarifs et programmes détaillés pour profiter des fêtes.

La saison hivernale approche rapidement, offrant une occasion unique de célébrer les fêtes dans le département de la Seine-Maritime. De nombreuses communes organisent des marchés de Noël pour accueillir le public et proposer des créations artisanales ainsi que des spécialités gustatives. Cette liste exhaustive compile les événements annoncés pour la saison 2026 afin de vous aider à planifier vos sorties de fin d'année.

Événements Phares et Dates Clés

L'événement incontournable se tient à la demeure historique de Maupassant et des marquis de Miromesnil. Plus d'une soixantaine d'exposants y proposeront une variété d'articles de Noël, d'artisanat et de gourmandises durant trois week-ends successifs. Les dates officielles sont le 29 novembre, les 4, 5 et 6 décembre, ainsi que les 11, 12 et 13 décembre 2026. L'entrée est fixée à 2,50 € pour les visiteurs âgés de plus de 8 ans. Le programme inclut également des jeux en bois, des activités pour les enfants, un food-truck et un salon de thé sur place.

Also read Guide complet des marchés de Noël dans le Lauragais pour novembre 2026

La cinquième édition du marché organisé par l'APE Les 3 Étoiles aura lieu le 29 novembre 2026, de 10 h à 18 h. L'événement se tiendra à la salle polyvalente de Servaville-Salmonville. Au programme, de nombreux artisans et créateurs locaux présenteront leurs œuvres. Des ateliers de maquillage pour les enfants, des shootings photo et une boîte aux lettres pour le Père Noël sont prévus. Une buvette assurera également la restauration sur place.

L'association Récré-Actions organise un marché de Noël le dimanche 29 novembre 2026 de 9 h à 18 h. Le lieu de rendez-vous est la salle polyvalente des Clefs des champs. Différentes animations sont au programme pour divertir les familles. L'entrée à ce marché est gratuite, ce qui en fait une activité accessible à tous les budgets.

Programmes Variés et Animations

Dimanche 29 novembre, de 10 h à 18 h, la salle La Gribotière et la Halle du marché accueilleront un marché de Noël à entrées libres. Le programme est riche en offres variées : exposants, produits gourmands, boîte aux lettres du Père Noël, séances photos avec le Père Noël, gourmandises et vin chaud. Ce dernier sera servi avec modération pour garantir le plaisir et la sécurité de tous les participants.

Advertisement

Le club de la Bonne humeur organise son marché de Noël le dimanche 29 novembre 2026 de 9 h à 18 h. La salle des fêtes sera le lieu de cette rencontre festive. L'accès à cette manifestation est entièrement gratuit. Cette initiative permet de soutenir une association locale tout en offrant un espace d'échange convivial.

Une autre édition aura lieu le 29 novembre 2026, de 10 h à 18 h, organisée par une association non nommée. Le programme inclut un marché aux artisans, des photos avec le Père Noël et un repas de tartiflette. Cette activité met l'accent sur la convivialité et les traditions culinaires locales.

Le 29 novembre, de 10 h à 18 h, une autre salle des fêtes accueillera un marché de créateurs. Le programme comprendra une tombola, une buvette, du vin chaud, un food-truck, un photographe et une lettre au Père Noël. L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs.

Planning Multi-Jours et Initiatives Solidaires

La place de la mairie accueillera plusieurs sessions sur une période étendue. Les dates sont le 29 novembre de 10 h à 19 h, le 4 décembre de 17 h à 21 h, le 5 décembre de 10 h à 21 h et le 6 décembre de 10 h à 18 h. Le programme comprend de l'artisanat local, des jeux en bois, des points restauration, des balades à poney, une dégustation de harengs grillés et du vin chaud. Un food-truck de crêpes viendra compléter l'offre alimentaire.

Le dimanche 29 novembre de 10 h à 18 h, la salle d'animation accueillera une manifestation organisée par l'association Relation-Nesle. Le Père Noël et la Mère Noël seront présents le dimanche. L'entrée est gratuite pour les visiteurs. Une buvette et une restauration seront disponibles sur place. Pour toute information complémentaire, le numéro de téléphone 06 79 20 50 47 est à votre disposition.

Dimanche 29 novembre, de 9 h à 18 h, la salle Roger-Debarre accueillera un marché axé sur l'artisanat, les produits locaux et les gourmandises. Un food-truck y sera présent. La Croix-Rouge organise une collecte de vêtements chauds, plaids et couvertures de 9 h à 12 h. Cette initiative combine plaisir des sens et solidarité.

Advertisement

Dimanche 29 novembre, l'association Loisirs et Culture morinois organise un marché au profit de l'AFM Téléthon. Le programme inclut de l'artisanat local, de la décoration, des aliments et des vins. La présence du Père Noël est prévue de 14 h à 17 h. Toute la journée, crêpes, chocolat et café seront servis aux visiteurs.

Le vendredi 4 décembre 2026, de 16 h 30 à 20 h, la cour de l'école communale de Bois-d'Ennebourg accueillera des produits d'artisans locaux, d'apiculteurs et des objets artisanaux. La petite restauration sera assurée par l'Association Villages en Fête.

Samedi 5 décembre, un marché de Noël se tiendra sur le parvis de la mairie de 10 h à 18 h. L'entrée est gratuite pour tous les participants.

L'association des parents d'élèves des Houlettes organise la 10e édition de son marché de Noël le 5 décembre, de 9 h à 17 h. Le programme comprend un spectacle des enfants de l'école le matin et une visite du Père Noël au stand photo. Un marché artisanal des créateurs complétera l'offre.

Le 5 décembre, de 10 h à 18 h 30, l'APE de Sierville organise un marché avec une vingtaine d'exposants présents. La visite du Père Noël est prévue à 15 h.

L'association Clown'Hôp organise son traditionnel marché de Noël solidaire les 5 et 6 décembre au Musée d'art moderne André Malraux (MuMa). Les horaires sont de 10 h à 19 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche. L'objectif est de soutenir les interventions de clowns professionnels auprès des enfants et adolescents hospitalisés. L'événement est ouvert à tout public. L'entrée est fixée à 1 €.

Le vendredi 4 décembre, de 15 h à 21 h, le Comité des fêtes organise un marché. Le programme inclut de l'artisanat, des gourmandises, une tombola, du vin chaud et des crêpes. L'entrée est libre. Pour les infos et réservations, appelez le 06 38 77 48 48.