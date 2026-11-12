Marchés de Noël Nord Pas-de-Calais : Programme du 14 et 15 novembre 2026

Découvrez les premiers marchés de Noël du Nord et du Pas-de-Calais les 14 et 15 novembre 2026. Dates, horaires et lieux pour profiter de la magie des fêtes.

Les premiers marchés de Noël ouvrent leurs portes dans le Nord et le Pas-de-Calais les 14 et 15 novembre 2026. Ces événements marquent le début de la saison des fêtes en offrant une atmosphère magique aux visiteurs désireux de trouver des idées cadeaux et des créations artisanales. Les municipalités organisent ces rendez-vous pour célébrer l'esprit de Noël dès ce week-end spécifique.

Programme des marchés dans le Nord

Le marché de Noël et du Livre se tient sur la place Alphonse-Bergerot les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026. Les horaires sont de 10 h à 21 h le samedi et de 10 h à 19 h le dimanche. Artisans, artistes et bouquinistes se réunissent pour proposer des cadeaux, des livres et des gourmandises. Ce rendez-vous mêle différents univers culturels et gustatifs pour toute la famille.

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À la salle des fêtes, au pied du moulin, le marché de Noël accueille ses visiteurs les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026. L'ouverture est prévue de 11 h à 20 h le samedi et de 10 h à 19 h le dimanche. Les artisans créateurs des Flandres y présenteront leurs œuvres. Le Père Noël sera présent, accompagné de contes de Noël et d'un concert pour agrémenter la visite.

L'association Arts et Expressions organise un marché de Noël à la salle des sports, avenue des Martyrs-de-la-Résistance. L'événement se déroule du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2026. Les horaires varient selon les jours : 18 h à 21 h le vendredi, 14 h à 20 h le samedi et 10 h à 18 h le dimanche. Des artisans d'art et des producteurs locaux y seront présents.

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Les animations pour enfants incluent la présence du Père Noël, du maquillage et de la musique live. Cette programmation vise à offrir un moment de convivialité et de découverte des savoir-faire locaux dans une ambiance festive et chaleureuse pour tous les publics.

Initiatives locales et expositions artisanales

Un marché de Noël se tient à la salle des fêtes, rue Roger-Salengro, les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026. L'ouverture est de 14 h à 19 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche. Vingt-cinq exposants y seront attendus pour présenter leurs créations. Cet événement permet aux habitants de découvrir l'offre locale sans interruption.

Le marché de Noël "L'Avant Noël" se déroule au complexe sportif Claude-Potier, rue Jules-Ferry, les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026. Les horaires sont de 14 h à 18 h 30 le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche. Soixante exposants sont attendus pour cet événement majeur.

Les visiteurs pourront y trouver des idées cadeaux variées et des créations artisanales uniques. Une petite restauration sera disponible sur place. La présence du Père Noël ajoutera une touche de magie à cette rencontre entre producteurs et consommateurs locaux dans une ambiance joyeuse.

Le marché de Noël à la salle Montesquieu, place du Général-de-Gaulle, accueille ses visiteurs les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026. L'ouverture est de 12 h à 19 h le samedi et de 10 h à 18 h 30 le dimanche. Vingt-sept exposants y présenteront leurs articles.

Ce marché offre une concentration d'artisans et de créateurs dans un cadre indoor confortable. Les horaires adaptés permettent aux familles de visiter en soirée le samedi ou en matinée le dimanche selon leurs disponibilités respectives.

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Agenda complet dans le Pas-de-Calais

Le marché de Noël se tient rue de Vaulx le dimanche 15 novembre 2026, de 10 h à 18 h. Trente exposants y seront présents, en intérieur comme en extérieur. Cette formule mixte permet de profiter de l'air frais tout en ayant accès à des espaces couverts pour explorer les stands.

Un autre marché de Noël a lieu le dimanche 15 novembre 2026, de 10 h à 17 h. Cinquante exposants sont attendus pour ce rendez-vous essentiellement consacré à l'artisanat. Une restauration et une buvette seront proposées aux visiteurs pour prolonger leur expérience gustative.

Le marché habituel se transforme en "petit marché de Noël" le samedi 14 novembre 2026. Il se tient sur le parking de la salle Dutilleul de 8 h 30 à 12 h 30. Ce dernier rendez-vous de la saison permet de dénicher des idées cadeaux pour petits et grands dans une ambiance de fêtes traditionnelle.

Le "Prélude à Noël" se tient les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026 à la salle polyvalente Claude-Bailly, 210 rue Jean-Moulin, ainsi que sous chapiteau. Les horaires sont de 10 h à 19 h 30 le samedi et de 10 h à 18 h 30 le dimanche.

Cent exposants sont annoncés pour cet événement de grande envergure. Créations, idées cadeaux et animations au programme. Cet espace dédié aux savoir-faire locaux célèbre l'art de vivre nordiste avant l'arrivée des fêtes de fin d'année avec faste et générosité.