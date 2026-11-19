Découvrez la programmation complète des marchés de Noël dans le Nord pour le week-end des 21 et 22 novembre 2026. Adresses, horaires et animations à Lille et en métropole.

Le week-end des 21 et 22 novembre 2026 marque un tournant festif majeur pour les résidents et visiteurs du Nord. La saison des marchés de Noël bat pleinement son plein dans la métropole lilloise et ses environs. De nombreuses communes proposent leurs propres rendez-vous pour dénicher des cadeaux et profiter d'animations de qualité. Le Village de Noël de Lille, situé place Rihour, accueille 90 chalets de commerçants et producteurs jusqu'au 30 décembre.

Lille et Mérignies : artisans et festivités

Le Village de Noël de Lille reste la destination incontournable du week-end du 21 et 22 novembre 2026. L'événement propose des décorations, des idées cadeaux et des spécialités gourmandes sur la place Rihour. Les visiteurs peuvent y flâner parmi 90 chalets réunissant commerçants, artisans et producteurs locaux. L'ouverture s'échelonne de 11 heures à 22 heures le samedi et de 11 heures à 20 heures 30 le dimanche.

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À Mérignies, le marché de Noël se tiendra à l'Espace Sport et Culture au 108 rue du Bois-Lambert. La manifestation met à l'honneur 62 artisans locaux sur deux jours. Le samedi, les portes ouvriront de 15 heures à 18 heures, tandis que le dimanche accueillera le public de 10 heures à 18 heures. Les visiteurs pourront profiter de balades en calèche en compagnie du Père Noël et d'une fanfare.

Thumeries et Berlaimont : exposants et surprises

Thumeries proposera son marché de Noël à la salle des fêtes située 16 rue du Moulin. Environ 30 à 35 exposants seront présents pour offrir diverses créations. Le samedi verra l'ouverture de 13 heures à 20 heures, contre 10 heures à 18 heures le dimanche. Le Père Noël y fera une apparition, suivie d'un feu d'artifice au Pas-Roland samedi soir.

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À Berlaimont, le marché de Noël de l'association des Chiens Guides d'Aveugles - Centres Paul Corteville se déroulera du 20 au 22 novembre 2026. Le lieu d'accueil est le 295 rue de Lille. Des idées cadeaux seront proposées au profit de cette association. Le vendredi offre des créneaux de 14 heures à 19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures.

Thématique Téléthon et Hondschoote

L'association Art & Soie organise un marché de Noël à la salle polyvalente Gérard-Carlier, rue de l'Ermite. L'événement se déroulera du 21 au 22 novembre 2026 de 10 heures à 19 heures chaque jour. Les visiteurs découvriront des créations artisanales et des décorations de Noël faites main. L'événement est d'ailleurs partenaire du Téléthon.

L'association Téléthon Hondschoote organise sa propre manifestation à la salle Daniel-Peene du centre socioculturel. Les portes ouvriront le samedi de 11 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Au programme figurent des stands de Noël, du maquillage, des tatouages éphémères et des déambulations costumées. Le Père Noël y fera plusieurs passages durant le week-end.

Amicale des donneurs et villages environnants

L'Amicale des donneurs de sang et le comité des fêtes organisent une vente le dimanche 22 novembre 2026. L'événement se tiendra à la salle polyvalente Paul-Hazard de 10 heures à 18 heures 30. Il réunira 30 exposants avec restauration et buvette sur place. Cette initiative permet de soutenir la cause des donneurs de sang dans la région.

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D'autres communes complètent l'offre festive du Nord ce week-end. L'Atelier des Thermes accueillera des créations artisanales comme des bijoux et des objets de décoration. L'association de l'Église proposera une patinoire de 100 m² avec prêt de patins. Ces événements témoignent de la vitalité associative et culturelle dans le département.