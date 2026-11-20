Découvrez le programme détaillé des marchés de Noël dans le Morbihan pour fin novembre. Dates, lieux, horaires et exposants pour les fêtes de Ploërmel, Guidel et Naizin.

La région de Ploërmel dans le département du Morbihan prépare une programmation festive dense pour la fin du mois de novembre. La rédaction locale a compilé l'agenda précis des rendez-vous incontournables qui s'enchaîneront au fil des week-ends à venir, offrant aux habitants et aux visiteurs une multitude d'opportunités pour trouver des idées cadeaux et profiter de l'ambiance hivernale.

Découverte artisanale et festive à Guidel et Ploërmel

La première vague d'événements démarre le samedi 21 novembre avec plusieurs initiatives locales. À la salle communale et dans le parking de Ploërmel, un marché accueillera 40 exposants de 16 h à 20 h. Les visiteurs pourront y déguster des boissons et des repas tout en explorant les stands, avec une entrée gratuite et un contact au 02 97 22 80 47.

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Le même samedi 21 novembre, deux autres sites situés au Comptoir du Réemploi ouvrent leurs portes de 10 h à 18 h 30. Le premier, situé 260 rue Jean-Marie-Tjibaou, accueille 3 exposants spécialisés dans les décorations et les créations de designers, avec une boîte aux lettres du Père Noël accessible à tous. Le second, au centre commercial du Ter sur la place Raymond-Moysan, propose une expérience similaire avec 3 exposants, contactable au 02 97 37 09 03.

Le dimanche 22 novembre, l'événement Ellé Créateurs se tient à Guidel-Plages dans le lieu-dit Villeneuve Ellé de 10 h 30 à 18 h 30. Cette manifestation met en avant 20 artisans locaux proposant bijoux, céramiques, textiles et chocolats artisanaux. L'entrée est gratuite et vise à soutenir les talents régionaux dans une ambiance chaleureuse.

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Toujours le dimanche 22 novembre, le collège Paul-Langevin à Ploërmel accueille sa première édition de marché de Noël de 10 h à 18 h au 32 rue Emile-Zola. Cette journée festive réunit 100 exposants, producteurs locaux et artistes, accompagnés de maquillage, de musique et d'une chorale Forlane qui se produit à 15 h et 17 h. Le service de garde des stands est assuré par l'association Ruffest, pour une entrée libre.

Tradhorenteuc et Naizin : Traditions et ateliers créatifs

La Compagnie du Val Morgane organise un marché d'hiver fantastique à Tréhorenteuc les 21 et 22 novembre. Le programme inclut des ateliers pour les familles comme la confection de biscuits, de lampions et de couronnes, ainsi qu'une chasse aux lutins et une tombola avec des lots d'artisanat. Des contes d'hiver complètent cette programmation culturelle unique.

Le samedi 28 novembre, le marché de l'école Saint-Joseph à Ploërmel entre dans sa 24e édition sur 1 200 m2 couverts. Plus de 70 exposants y présenteront de l'artisanat d'art et des produits Made in France et Breizh. Les animations gratuites comprennent une chasse au trésor, du rétro-gaming et une mini-ferme. Les horaires s'étendent de 14 h à 22 h 30 le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche 29 novembre, avec un tarif d'entrée de 2 euros.

À Naizin, l'association Les Fées créatives propose un marché le samedi 28 novembre à la salle Avel-Dro. Cette réunion regroupe 15 exposantes qui créent des objets décoratifs originaux à partir d'emballages du quotidien. L'événement est gratuit et offre une occasion de découvrir l'innovation durable par l'artisanat local.

Animations familiales et feux d'artifice dans le Morbihan

L'association La Mam en Fête organise des animations de Noël le samedi 28 novembre de 15 h à 21 h. Le programme comprend une rencontre avec le Père Noël, des contes, un Escape Game et des ateliers créatifs. Des activités sont également prévues à l'Ehpad les Papillons d'or avec des chansons de Noël, tandis que la restauration et la buvette seront sur place.

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Le même week-end, un marché de Noël se tient sur la grande rue pour célébrer les fêtes avec des artisans et des commerçants. Les créations artisanales et les produits locaux seront mis à l'honneur. Le contact pour plus d'informations est le 06 63 73 78 34. L'événement est gratuit et promet une journée de convivialité pour tous les habitants de la région.

À Kerentrech, les salles paroissiales au 45 rue Beauvais accueillent un marché les 28 et 29 novembre. Le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 17 h, un seul exposant présente des créations originales, des couronnes de l'Avent, des bijoux et des tableaux acryliques. L'entrée est gratuite, contactable au 09 86 39 68 44 pour toute précision.

La municipalité et le comité des fêtes de Saint-Congard proposent une féerie de Noël au site de Lorette le samedi 28 novembre. Le marché débute à 16 h 30 avec des ateliers bricolage et la visite du Père Noël. Un feu d'artifice spectaculaire est prévu à 19 h 30, suivi d'une restauration jusqu'à 22 h 30. L'entrée est gratuite, contact 02 97 43 50 13.

Enfin, la 10e édition du marché organisé par l'amicale laïque de l'école G.-L. Guilloux se déroule en intérieur avec 50 exposants. Animations, crêpes, vin chaud et espace enfants rythmeront la journée. Cet événement annuel offre une conclusion festive à cette série de marchés de fin novembre dans le Morbihan, avec des horaires adaptés aux familles cherchant des idées cadeaux de dernière minute.