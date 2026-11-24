Découvrez les programmes complets des marchés de Noël de la Manche les 28 et 29 novembre 2026. Horaires, tarifs et lieux des animations à Coutances.

La saison hivernale débute officiellement dans le département de la Manche avec le lancement des marchés de Noël pour les dates du samedi 28 et du dimanche 29 novembre 2026. Cette période festive propose une multitude d'animations culturelles et commerciales à travers le centre du département, offrant aux habitants et aux visiteurs des moments de convivialité uniques. Les programmes mis en place par les associations locales visent à réunir les communautés autour de l'artisanat, de la gastronomie et des traditions saisonnières.

Programme culturel à Coutances et Rouxeville

La ville de Coutances a investi une somme importante de 70 000 euros pour structurer un programme d'animations de Noël ambitieux pour ses habitants. Le Village de Noël organisé par l'association Bien Vivre Ensemble ouvrira ses portes de 10 heures à 18 heures à la salle des fêtes, offrant une programmation riche en échanges culturels. Parallèlement, le club Détente et loisirs de Rouxeville accueillera une trentaine d'exposants et de créateurs dans sa salle des fêtes, avec des horaires de 10 heures à 17 heures 30. Une visite du Père Noël est prévue pour les enfants lors de ces deux jours d'ouverture dans cette commune voisine.

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Anima communales et traditions locales

D'autres communes du secteur organisent également des célébrations adaptées à leurs habitants. L'association Eléanore ma petite sauvageonne gérera un marché dans le bourg de 10 heures à 18 heures, avec une présence notable du Père Noël. Les amateurs de musique auront l'opportunité d'assister à une chorale gospel qui se produira spécifiquement à l'église à 16 heures le samedi. À la Faisanderie, la salle des fêtes accueillera le public samedi de 11 heures à 19 heures et dimanche de 10 heures à 18 heures. L'événement inclura un concours ludique du pull de Noël le plus moche et la présence festive du Père Noël pour les familles.

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Gastronomie et artisanat en bord de mer

L'offre festive s'étend également vers les zones côtières avec des initiatives axées sur le terroir. L'adresse située au 38, rue de Chausey proposera de nombreux exposants ainsi qu'un bar à huîtres fonctionnant spécifiquement de 10 heures 30 à 14 heures. Le Père Noël fera sa visite officielle le dimanche à 16 heures 30 pour les jeunes visiteurs. L'APE de l'école André-Desponts organisera une manifestation à la salle des fêtes de 14 heures à 19 heures le samedi et de 10 heures à 18 heures le dimanche. Cette journée proposera des stands dédiés à l'artisanat et aux produits locaux, avec une vente de sapins et une fanfare qui jouera à 15 heures 30 le dimanche.

Dernières festivités à Anneville-sur-Mer

L'édition organisée par l'APE d'Anneville-sur-Mer se tiendra à la salle de convivialité de la commune de 10 heures à 18 heures. Cet événement réunira une quinzaine d'exposants spécialisés en créateurs et produits locaux. Un défilé de tracteurs illuminés est prévu le samedi soir pour ajouter une touche spectaculaire à la soirée. Le Père Noël effectuera plusieurs visites à 11 heures, 12 heures, 15 heures et 16 heures pour satisfaire les enfants présents. Ces événements structurés témoignent de l'engagement actif des acteurs locaux pour dynamiser le commerce et la vie sociale durant la période de fin d'année.