Vingt brocantes, bourses aux jouets et marchés de Noël se tiennent samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026 dans l'agglomération de Caen et dans le Calvados.

Vingt rendez-vous sont au programme les samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026 dans l'agglomération de Caen et dans le Calvados. Brocantes, bourses aux jouets et marchés de Noël se succèdent sur les deux jours, avec des horaires qui couvrent la matinée, l'après-midi et parfois la soirée.

Les événements se déroulent dans des écoles, des gymnases, des salles des fêtes et des salles multi-activités. Le marché de Noël du centre-ville est installé boulevard Leclerc et place de la République, avec des créneaux annoncés de 11h à 21h et de 11h à 20h selon les publications. Le numéro à contacter est le 02 31 29 99 99.

Also read Marchés de Noël 2026 : Le programme des Côtes-d'Armor pour le 28 et 29 novembre

Marchés de Noël et animations du week-end

Les marchés de Noël représentent une part importante des rendez-vous recensés pour le week-end des 28 et 29 novembre 2026. Ils proposent des stands d'artisans, de producteurs et d'associations, répartis dans plusieurs quartiers de l'agglomération caennaise.

Le marché de Noël organisé à l'école maternelle, rue du Marché, accueille le public de 13h30 à 17h30. Les renseignements se donnent au 06 21 79 49 36. Au gymnase Robert-Gossard, rue de Vire, le marché ouvre de 10h à 18h, avec le numéro 06 29 80 49 85.

Advertisement

L'association Entr'aines organise son marché de Noël de 9h30 à 18h dans la salle Léo-Ferré, au 12 voie des Alliés. Son contact téléphonique est le 02 31 36 24 28. Le marché de Noël et la fête de Saint-Nicolas se tiennent de 14h à 20h au 1 rue des Prébendes, joignable au 06 49 33 27 20.

Le marché de l'Avent, consacré aux producteurs et créateurs locaux, ouvre de 9h à 18h dans la salle multi-activités de la rue du Stade. Il est accessible au 06 36 55 91 30. Le FC Thaon propose de son côté un marché de Noël de 9h à 17h dans sa salle des fêtes, avec le numéro 06 61 10 99 94.

Plusieurs autres marchés ont lieu dans les salles des fêtes et les gymnases de la région. La salle des fêtes de Campeaux accueille un marché de 10h à 19h, dont le contact est le 07 62 48 93 01. Le gymnase de la rue des Tilleuls ouvre de 10h à 18h, avec le numéro 07 81 46 42 57.

Bourses aux jouets et à la puériculture

Plusieurs bourses aux jouets sont programmées sur les deux jours, et certaines associent vêtements, livres ou matériel de puériculture. Ces rendez-vous permettent aux familles de trouver des articles d'occasion à différents horaires de la journée.

La bourse aux vêtements, aux livres et aux jouets se tient de 9h30 à 17h30 au gymnase du collège Maîtrise Notre-Dame, route de Langrune. Le contact est le 06 36 43 00 47. La bourse aux jouets et à la puériculture de la salle Nicolas-Oresme, au 10 rue Serge-Rouzière, ouvre de 9h à 17h30 et répond au 06 26 80 02 53.

La bourse aux jouets de la salle multi-activités Paul-Cash, au 6 impasse du stade Jules-Quesnel, se déroule de 9h à 15h. Elle est joignable au 02 31 26 75 09. Une autre bourse aux jouets et à la puériculture se tient de 9h à 17h dans la salle des fêtes du 2 rue de la Teste de Buch, avec le numéro 06 18 62 90 82.

Advertisement

La bourse aux jouets de la salle des fêtes du 8 route de la Libération est la plus longue de la liste, avec des horaires de 6h30 à 19h. Le contact est le 06 75 53 68 82. Au gymnase de l'avenue Charles-de-Gaulle, la bourse aux jouets et à la puériculture ouvre de 8h à 18h, au 06 14 19 54 26.

Enfin, le Villare, au 26 rue du Général-de-Gaulle, accueille des bourses aux jouets, aux vêtements et à la puériculture de 10h à 17h. Les organisateurs peuvent être contactés au 07 59 73 11 16.

Horaires et contacts pour préparer sa visite

Chaque rendez-vous du programme est associé à un numéro de téléphone et à une adresse précise. Les horaires varient fortement d'un lieu à l'autre, certains ouvrant dès 6h30 et d'autres fermant à 15h, il est donc utile de vérifier son créneau avant de se déplacer.

Pour les marchés de Noël du centre-ville, les horaires indiqués vont de 11h à 21h ou de 11h à 20h. Les familles qui souhaitent combiner plusieurs rendez-vous peuvent s'appuyer sur les adresses rue du Stade, rue de Vire et rue du Marché, qui se trouvent à des emplacements différents de l'agglomération.

Il est conseillé d'appeler directement les organisateurs pour confirmer les horaires du samedi 28 novembre 2026 ou du dimanche 29 novembre 2026. Les numéros publiés permettent de poser des questions sur les exposants, l'accès ou les modalités d'inscription avant la visite.