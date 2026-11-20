Dès le samedi 22 novembre, associations et communes du sud de la Manche proposent marchés, animations et visites du Père Noël jusqu'à décembre.

À un mois de la fête de Noël, les associations et les communes du sud de la Manche proposent dès ce week-end des marchés de Noël et des animations festives. Le calendrier publié par La Gazette de la Manche recense les rendez-vous où le public peut trouver des cadeaux, des décorations et des moments conviviaux, avec la présence annoncée du Père Noël dans plusieurs villages et villes du Sud-Manche.

Les organisateurs sont des associations locales, des comités des fêtes, des associations de parents d'élèves et des municipalités. Les dates s'étalent de samedi 22 novembre jusqu'au samedi 26 décembre, avec des marchés en journée, des soirées festives et plusieurs feux d'artifice en fin de semaine.

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Premier marché de Noël au prieuré dès le 22 novembre

La 18e édition du marché de Noël au profit des Fraternités monastiques du Mont-Saint-Michel se tiendra samedi 22 novembre, de 10 h 15 à 17 h 30, au prieuré. Une vingtaine d'exposants sont attendus, avec un salon de thé sur place.

Les enfants sont invités à décorer le sapin avec le Père Noël à 11 h, en apportant une décoration, sur la place de la Rôtisserie. Le programme comprend également une buvette, une petite restauration, un rôtisseur et une tombola. L'entrée est gratuite.

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Le mercredi 25 novembre, l'association Sur la Paille organise son marché de Noël de 16 h à 20 h, au hangar de l'association. Les visiteurs y trouveront des objets faits main, du vin chaud, des boissons et des gâteaux. L'entrée est également gratuite, et les renseignements sont disponibles au 06 36 92 39 80 ou au 06 48 75 13 50.

Animations à Mortain-Bocage et au centre-ville de Mortain

À Mortain-Bocage, le vendredi 27 novembre, de 17 h à 21 h, un spectacle de lumière et d'artifice est prévu avec une vidéo du Père Noël et les illuminations de l'Hôtel d'Orléans. Les enfants des écoles de Mortain-Bocage chanteront Noël en présence du Père Noël.

Le samedi 28 novembre, de 9 h à 17 h, le centre-ville accueille un marché de Noël et un marché traditionnel sur la place du château. L'arrivée du Père Noël est prévue vers 11 h, et l'école des arts de Mortain participera à la journée. La ludothèque proposera des jeux de Noël, et un atelier maquillage et une sculpture sur ballons sont annoncés vers 14 h. Les informations sont disponibles au 06 61 35 16 24.

Le même jour, le café-restaurant Mère et Fille organise la 2e édition de ses Hivernales, de 14 h à 19 h, à la salle des fêtes. Des artisans et producteurs y tiendront des stands, et une soirée danse, musique et repas irlandais avec le Gaélic Club débutera à 20 h 30. Les exposants peuvent réserver au 02 33 58 45 95.

Décembre : chalets, feux d'artifice et tirages au sort

Le marché de Noël de l'esplanade du Général-de-Gaulle et du Cours Jonville, avec 16 chalets traditionnels, ouvre les samedis 5, 12 et 26 décembre, de 10 h à 19 h, puis les dimanches 6, 13 et 27 décembre, de 10 h à 19 h. Le samedi 5 décembre, une fête à la salle polyvalente de la chaussée de Villechérel, de 14 h à 21 h, se termine par un feu d'artifice à 21 h.

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Le samedi 5 décembre, de 10 h à 20 h, une journée dédiée aux enfants est organisée avec la présence du Père Noël et une séance de cinéma offerte aux enfants du RPI Terregatte Beuvron. La restauration est proposée sur place ou à emporter, avec un feu d'artifice à 20 h 30.

Le dimanche 6 décembre, la salle des fêtes accueille produits du terroir et objets de Noël, avec restauration sur place. Un tirage au sort du jeu de Noël du comité des fêtes aura lieu à 17 h, suivi d'un vin d'honneur. Les réservations exposants se font au 02 33 59 29 59.

Le vendredi 11 décembre, deux marchés sont prévus à partir de 16 h. L'APE des écoles publiques de Barenton Saint-Georges et Saint-Cyr organise un marché sur le parking de l'école, avec un défilé de tracteurs illuminés, l'arrivée du Père Noël vers 17 h 30 et une grande tombola à partir de 18 h. L'APE de l'école Camille-Claudel tient un autre marché à la salle de la Bourdonnière.

Le samedi 12 décembre, le comité des fêtes organise son marché de Noël à la salle des sports à partir de 14 h. Une vingtaine d'exposants sont attendus de 10 h à 18 h selon une autre annonce, et le passage du Père Noël en calèche est prévu. Une restauration démarre à 18 h, avant un feu d'artifice à 19 h 30.