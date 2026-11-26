Retrouvez les marchés de Noël du Cotentin du 27 au 29 novembre 2026, avec animations, défilés et visites du Père Noël dans plusieurs communes.

La saison des marchés de Noël est lancée dans le Cotentin, dans la Manche, ce week-end des 27, 28 et 29 novembre 2026. Plusieurs communes proposent des marchés d'artisans et de créateurs, accompagnés de spectacles, de défilés, de visites du Père Noël et de dégustations sur place.

Le programme, établi jour par jour, concerne notamment Bretteville, Geffosses, Tollevast, Ourville, Martinvast, Brix et Cherbourg. Les horaires varient fortement d'un marché à l'autre, et plusieurs animations se déroulent en même temps dans des salles différentes.

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Bretteville et Geffosses : illuminations, feu d'artifice et tracteurs

À Bretteville, le Village du Père Noël se tient à la salle polyvalente de 16 h 30 à 21 h. La commune organise ce marché d'artisans et de créateurs avec l'APE Les Enfants de Bretteville et l'école de la Plage.

Au programme de Bretteville figurent le lancement des illuminations, un feu d'artifice tiré à 18 h 45, des chants des élèves et des lectures de contes de Noël. Une buvette et une restauration sont proposées sur place.

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À Geffosses, le marché organisé par l'APE débute dès 10 h, avec la venue du Père Noël et 33 exposants. Un défilé de tracteurs illuminés est prévu de 17 h à 18 h, suivi d'un bal de Noël sous chapiteau.

Cherbourg, Ourville et Martinvast : ateliers, traditions et défilés

À Cherbourg, le Stammtisch cherbourgeois organise un Kaffeetrinken à la salle Gandhi de 14 h à 18 h. Cet événement met en avant les traditions allemandes de Noël, avec vin chaud, café, thé, boissons fraîches, gâteaux et biscuits de Noël, ainsi que la vente d'objets artisanaux.

À Ourville, le comité ourvillais organise un marché de Noël dans et autour de la salle Émile-Jeanne. Le samedi, un défilé du Père Noël en traîneau, accompagné de lutins et de 25 percussionnistes, a lieu de 15 h 30 à 19 h, suivi de l'illumination du sapin. Le maquillage est gratuit pour les enfants.

À Martinvast, Familles rurales tient son marché à la salle des fêtes. À 15 h 30, des danses traditionnelles sont présentées avec le P'tit Capé de Brix. Les enfants peuvent fabriquer une décoration de Noël avec leurs parents de 14 h à 17 h, au tarif de 3 € par enfant.

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Horaires et entrées gratuites pour le week-end

Plusieurs marchés du week-end sont accessibles gratuitement. Le marché de L'Utile et l'Agréable, accessible par le square Hervé-Mangon, cour de la mairie, se tient de 10 h à 18 h avec de l'artisanat et des décorations de Noël. Le marché d'Ourville et celui de la salle La Grange, qui réunit plus de 30 exposants, proposent également une entrée gratuite.

La paroisse organise un marché de Noël à la salle Jean-XXIII, 15 bis, rue du Maupas. Il se déroule de 14 h à 18 h, puis le dimanche 29 novembre de 10 h 30 à 17 h, avec des crèches traditionnelles, des ateliers créatifs pour les enfants et deux tombolas.

Pour toute information sur les expositions de créateurs et les décorations proposées à la Boutique Esat Acaïs, le numéro à composer est le 02 33 88 11 65. Les organisateurs de chaque marché restent les interlocuteurs à contacter pour les horaires précis et les modalités sur place.