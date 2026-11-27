Découvrez les dates et horaires des marchés de Noël à Brametot et Sotteville-sur-Mer en novembre 2026. Artisans, ateliers et gourmandises au rendez-vous.

Les communes de Brametot et Sotteville-sur-Mer situées dans le département de la Seine-Maritime accueillent leurs marchés de Noël respectifs ce week-end des 28 et 29 novembre 2026. Ces deux événements festifs réunissent autour d'une même dynamique la valorisation des artisans locaux et le soutien aux initiatives communautaires. Les visiteurs pourront découvrir des créations uniques tout en participant à la vie sociale de ces villages normands.

Programme et horaires à Brametot

L'événement à Brametot se tient à la salle des fêtes sous le nom "Touch'A Tout Celui". Cette initiative a pour vocation principale de récolter des fonds destinés à financer les projets du regroupement pédagogique intercommunal. La présidente de l'association, Véronique Schepens, précise que la vente des créations de ses membres servira spécifiquement à payer des intervenantes pour des ateliers futurs et à acquérir du matériel nécessaire.

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Le marché à Brametot sera ouvert le samedi 28 novembre de 14 heures à 18 heures. Le dimanche 29 novembre, l'événement s'étendra sur une plage horaire plus large, de 10 heures à 18 heures. Une photographe sera présente sur place pour réaliser des portraits de Noël, offrant aux familles un souvenir visuel de leur passage. Un stand de l'association sera également installé pour faciliter les échanges et les achats.

Initiatives culturelles et commerciales à Sotteville-sur-Mer

À Sotteville-sur-Mer, le marché associe commerçants et la bibliothèque ABC qui ouvrira ses portes exceptionnellement. La présidente de la bibliothèque ABC, Hélène Canu, indique que la bibliothèque sera ouverte de 10 heures à 18 heures. Les visiteurs pourront y découvrir une exposition et effectuer des achats spécifiques tels que des stylos, des cartes sottevillaises et des cartes pop-up.

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L'association Touch'A Tout tiendra également un stand à cet événement. Les revenus générés par la vente des créations de ses membres serviront à financer des intervenantes pour des ateliers futurs et du matériel pédagogique. Cette démarche souligne la solidarité entre les associations locales et les structures culturelles du village. Les participants auront ainsi l'opportunité de soutenir des projets éducatifs et artistiques tout en faisant leurs achats de fin d'année.

Animations et gourmandises pour les familles

Des animations sont prévues pour accueillir les enfants le dimanche 29 novembre de 15 heures 30 à 17 heures 30. Les parents pourront prendre des photos dans un décor chaleureux conçu spécialement pour l'occasion. Des stands de restauration offriront des gaufres, du jus de pomme chaud aux épices de Noël et des parts de gâteaux.

Ce marché à Sotteville-sur-Mer sera ouvert de 14 heures à 18 heures le samedi 28 novembre. Le dimanche, l'événement se déroulera de 10 heures à 18 heures. Ces horaires permettent aux visiteurs de profiter pleinement des animations et des productions locales dans une ambiance festive et conviviale.