Découvrez la liste complète des cinquantaine de marchés de Noël organisés dans les Côtes-d'Armor ce week-end du 28 et 29 novembre 2026. Horaires, lieux et activités détaillés.

Les amateurs de l'art de la fête et du commerce local disposent d'un large éventail d'options dans le département des Côtes-d'Armor pour le week-end prochain. Une cinquantaine de marchés de Noël sont effectivement organisés les samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026 à travers le département. Cette offre dense permet à chacun de trouver l'inspiration pour ses cadeaux de fin d'année tout en découvrant les produits du terroir.

Découvrez les horaires et lieux des marchés

La ville de Guingamp, accompagnée de Ploumagoar, offre des rendez-vous hivernaux dès le vendredi 27 novembre, prolongeant la magie des fêtes. À Ploumagoar, le marché se tient le vendredi 27 de 16 h 30 à 21 h, puis le samedi 28 de 15 h à 19 h. Ces horaires étendus permettent de s'inscrire dans une programmation festive complète qui s'étend sur plusieurs jours.

Also read Programme de Noël 2026-2027 à Aurillac : Animations et Village de Noël

Dans le département, la Résidence du Fougeray accueille ses visiteurs du samedi 28 au dimanche 29 novembre, de 10 h à 17 h. Cette manifestation gratuite accueillera 21 exposants. De même, la commune de Roche-Derrien organise son marché sous barnum au jardin de l'Ehpad Kerambellec le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h 30. L'accès aux emplacements pour les vendeurs est prévu à partir de 9 h.

Des programmes animés pour toute la famille

Les organisateurs des marchés prévoient des activités variées pour divertir les enfants et les adultes. La salle des sports accueille une édition avec 50 exposants, proposant beauté, bijoux et gastronomie. Les animations incluent un Père Noël, un photographe, du maquillage et des onglerie. La restauration propose des tartiflettes à emporter le midi, une buvette, des gâteaux et des crêpes.

Advertisement

Le comité de jumelage Kermaria/Muhlbach organise un marché spécifique le samedi 28 de 16 h 30 à 19 h et le dimanche 29 de 10 h à 18 h. Les exposants présenteront et feront déguster des produits alsaciens. La vente comprend du vin, des fromages, des choucroutes, du pain d'épice et du vin chaud dans la salle du temps libre. Illuminations et feux d'artifice viendront compléter cette ambiance festive.

À Lannion, six associations caritatives se rassemblent pour proposer un Marché de Noël Solidaire. Cet événement se tient du samedi 28 au dimanche 29 novembre de 10 h à 18 h. Les visiteurs y trouveront de l'artisanat du monde entier, incluant vêtements, sacs, foulards et bijoux. Cette vente permet de collecter des fonds pour des causes caritatives locales.

Des initiatives solidaires et thématiques

Plusieurs marchés mettent un point d'honneur à reverser leurs bénéfices ou à soutenir des causes locales. Le comité des fêtes de Noyal organise une parade intitulée " C'est la Féérie des tracteurs ". Cette grande parade illuminée traversera sept communes des Côtes-d'Armor durant le week-end. Le marché du comité de jumelage de Pleudihen proposera galettes, saucisses et huîtres. Une choucroute de Marité sera disponible le dimanche midi sur réservation.

La Ferme Mellon, située au lieu-dit Kergus, propose un marché de Noël féerique du 28 au 29 novembre. Quatorze exposants, artistes et producteurs régionaux y seront présents. Des concerts et des voyages sonores dans la salle Galadriel enrichiront cette programmation. Le Secours populaire recueille également des dons au marché de Noël de Robien.

Advertisement

Les visiteurs ont enfin l'opportunité de découvrir des créations artisanales uniques. L'association Yffrendil présente sa troisième édition du marché de Noël du Fantastique. L'école publique de Morieux accueille également un marché de 10 h à 18 h avec des ateliers manuels et un magicien. Entre Guingamp et Saint-Brieuc, un château ouvrira ses portes pour une expérience féérique. L'association Maëlting Paotr finalisera ce riche programme avec une quinzaine d'exposants.