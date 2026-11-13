Marchés de Noël 2026 dans l'Oise : programme et horaires des événements de novembre

Découvrez les dates, horaires et lieux des marchés de Noël 2026 dans l'Oise pour les 14 et 15 novembre. Guide complet des animations, artisans et bonnes adresses pour fêter la saison.

Plus d'un mois avant la veille de Noël, plusieurs communes du département de l' Oise ouvrent déjà leurs portes aux festivités de la saison. Les habitants et les visiteurs peuvent participer à une série de marchés de Noël prévus spécifiquement pour le week-end des samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026. Ces événements offrent une occasion idéale de préparer les cadeaux et de s'immerger dans l'atmosphère festive bien avant le mois de décembre.

Détails techniques et horaires des marchés

La municipalité et les organisations locales ont coordonné les horaires pour maximiser la fréquentation et garantir un accès pratique pour tous les publics. Le premier événement majeur a lieu dans le parc de la mairie d'une ville inconnue spécifiquement, où l'activité s'étend sur tout le week-end. Les portes sont ouvertes le samedi 14 novembre de 14h à 21h, et le dimanche 15 novembre de 10h à 18h. Cette manifestation accueillera pas moins de 38 exposants installés dans l'espace public.

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Parallèlement, à proximité de Noyon, une autre structure est organisée par l'association des parents d'élèves. Cet espace est situé dans la salle de l'Orée et accueille plus de 20 créateurs et artisans. Les horaires d'ouverture y sont légèrement décalés pour s'adapter aux rythmes locaux : le samedi 14 novembre de 12h à 18h, et le dimanche 15 novembre de 11h à 17h. À Chaumont-en-Vexin, la salle communale servira de cadre à un troisième rassemblement, ouvert le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 10h à 17h, mettant en avant la présence du Père Noël et des produits culinaires comme la tartiflette.

Animations culturelles et expériences familiales

Les organisateurs ont conçu des programmes riches en animations pour satisfaire les différents publics, des jeunes enfants aux adultes. Dans le parc de la mairie, les visiteurs pourront prendre des photos avec le Père Noël, faire maquiller leurs enfants, profiter d'une promenade en calèche, skier sur une patinoire éphémère, et déguster une choucroute traditionnelle. La soirée du samedi 14 novembre se clôtura par un feu d'artifice prévu à 21h30 sur la place Verte, ajoutant une dimension spectacle à la visite commerciale.

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À Noyon, l'aspect culturel est également mis en avant avec la programmation d'un spectacle de danse le dimanche 15 novembre à 15h. Dans le village de 900 habitants, l'événement intègre une dimension sociale importante en organisant une marche caritative pour l'association Perspectives contre le cancer. Cet aspect solidifie le lien entre la tradition du marché de Noël et l'engagement civique local, offrant aux participants la possibilité de soutenir une cause humanitaire tout en faisant leurs achats.

À Beauvais, dans la salle des fêtes, l'ambiance sera chaleureuse avec la proposition de crêpes, de vin chaud et d'un bar à huîtres, attirant les gourmets en plus des acheteurs. Le fait main sera particulièrement mis à l'honneur dans ce lieu. Enfin, la salle polyvalente et la salle multifonctions accueilleront d'autres manifestations avec des horaires de 11h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Le Père Noël sera présent dans ces lieux, et un concours de dessins sera organisé pour les plus jeunes, favorisant la créativité et la participation active des familles.

Impact économique et perspectives pour les artisans

Ces rassemblements jouent un rôle économique crucial pour les artisans locaux et les petites structures associatives. Avec plus de 38 exposants à un endroit et plus de 20 à un autre, ces marchés permettent de soutenir directement le savoir-faire régional et l'économie de proximité. Les visiteurs trouvent des idées originales de présents, tout en découvrant des produits locaux et de l'artisanat unique, loin de la standardisation des grandes surfaces commerciales. Cette dynamique soutient le tissu économique local tout en offrant une expérience authentique aux consommateurs.

La présence de nombreuses associations, comme l'association des parents d'élèves ou Perspectives contre le cancer, montre comment ces événements transcendent la simple consommation. Ils deviennent des points de convergence communautaire, renforçant les liens sociaux et permettant la levée de fonds pour des causes locales. Les citoyens peuvent ainsi allier plaisir de la découverte, échanges humains et soutien à la vie associative, faisant de ce week-end de novembre un moment clé de la préparation hivernale dans l'Oise.