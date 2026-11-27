Découvrez le programme complet des marchés de Noël dans l'Oise pour les 28 et 29 novembre 2026. Liste exhaustive des communes, horaires et lieux pour vos achats.

Le département de l'Oise s'apprête à accueillir une série de marchés de Noël traditionnels les samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2026. Cette occasion festive permet aux habitants et aux visiteurs de trouver des cadeaux originaux, de profiter d'animations locales et de savourer des plats chauds réconfortants dans une ambiance chaleureuse.

Calendrier et horaires des communes

Plusieurs petites communes du département organisent ces événements festifs à des créneaux précis pour accueillir le public. À Chevrières, le marché se tient à la salle municipale située rue du stade, avec une ouverture de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

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À Cuigy-en-Bray, la salle des fêtes accueille le marché de 10h à 18h durant les deux jours de la manifestation. Sur la commune de Gondreville, l'événement se place devant la mairie, bien que les horaires exacts n'aient pas encore été communiqués officiellement.

À Laversines, l'animation se déroule sur la place de la mairie. La première journée commence en fin d'après-midi à 15h pour se prolonger jusqu'à 23h30, tandis que la session du dimanche s'étend de 10h à 17h, offrant une large gamme d'options pour les visiteurs.

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Points de vente spécifiques et lieux

À Saint-Maur, la salle des fêtes est ouverte aux marchands et aux acheteurs de 10h à 18h durant les deux jours. Crisoles propose également sa manifestation à la salle des associations, avec un créneau identique de 10h à 18h pour permettre à tous de profiter des stands.

La commune de Jaulzy organise son marché à la salle Marcel-Mérigonde, où les exposants sont présents de 10h à 17h. À Mouy, l'événement investit plusieurs lieux emblématiques incluant la place Cantrel, la place Avinin et le château, avec des horaires allant de 10h à 17h30.

À Saint-Germer-de-Fly, la salle socio-culturelle accueille les artisans et commerçants de 10h à 18h. Enfin, à Sainte-Geneviève, la salle polyvalente Bouton de Nacre ouvre ses portes pour l'occasion, avec des horaires similaires de 10h à 18h pour la durée de la manifestation.

Expérience festive et réconfortante

Ces marchés offrent l'opportunité idéale de trouver des cadeaux originaux à glisser sous le sapin de Noël. Les visiteurs peuvent également se régaler de bons petits plats chauds et réconfortants, typiques de la saison hivernale et des traditions locales.

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Les communes de l'Oise ont à cœur de maintenir cette tradition vivante en proposant une programmation riche en animations. Cette initiative permet de dynamiser le tissu économique local tout en favorisant les rencontres et les échanges entre les habitants.

L'atmosphère magique qui règne sur ces places et dans ces salles municipales invite à la découverte de produits faits main et de spécialités culinaires. C'est un moment privilégié pour partager des moments conviviaux et célébrer l'esprit de Noël au cœur du département.