Découvrez le programme complet des marchés de Noël en Seine-et-Marne près de Melun. Horaires, exposants et animations pour les week-ends de novembre 2024.

La période des fêtes de fin d'année marque le début des achats de Noël pour les habitants des communes situées autour de Melun. Plusieurs marchés de Noël vont ouvrir leurs portes au cours des deux premiers week-ends de novembre 2024. Cette sélection vise à informer les consommateurs sur les lieux, les horaires et les animations prévues dans le département de Seine-et-Marne.

Événements à Matisley et Montereau-Fault-Yonne

L'édition de l'association Matisley au Mille-Clubs se tiendra le samedi 28 novembre de 10 h à 19 h, et le dimanche 29 novembre de 10 h à 18 h. Le rendez-vous se situe au gymnase René-Tabourot, impasse des Pincevents. Le Père Noël sera présent pour accompagner petits et grands dans une ambiance festive. Au programme figurent des lectures de contes et des rencontres magiques. Le comité des fêtes organisera également une buvette et une petite restauration. Les visiteurs pourront déguster des marrons chauds de 11 h à 16 h. Des barbes à papa et du popcorn seront servis de 15 h à 17 h. Le vin et le chocolat chaud seront offerts chaque jour de 16 h à 16 h 30. L'entrée de cet événement est libre pour tous les publics.

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Le marché de l'association des parents d'élèves de Voisenon et de Montereau-Fault-Yonne accueille les exposants à la salle Emile-Trelat, située au 15 boulevard Charles-de-Gaulle. Les acheteurs y trouveront de nombreux produits les samedi et dimanche de 10 h à 18 h. La diversité de l'offre comprend des décorations de Noël, des bougies, du miel de Rubelles et du champagne. Les visiteurs découvriront également du foie gras, des livres, des bandes dessinées et de l'artisanat du Sénégal. Les enfants bénéficieront d'ateliers de décoration de sablés de Noël le samedi de 14 h à 16 h. Des créations d'objets floraux pour embellir le sapin sont proposées aux adolescents de 13 ans et plus les deux après-midis de 14 h à 17 h 30. Un food-truck permettra de se restaurer sur place.

Festivités à Melun et Vaux-le-Vicomte

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Melun, une trentaine d'exposants présenteront une variété de produits pour préparer les fêtes. Les visiteurs pourront y trouver des bijoux, des broderies, du foie gras, du vin, des huîtres et bien d'autres articles pour composer un repas festif. Côté animations, des musiciens feront écouter leurs airs pour l'ambiance. Les enfants pourront rencontrer le Père Noël et prendre des photos avec lui l'après-midi. Plusieurs espaces de restauration permettront aux badauds de se retrouver autour d'un moment gourmand. Les festivités se poursuivront tout le mois de décembre. Du 9 au 23 décembre, un marché de Noël sera installé les mercredis et samedis de 10 h à 19 h toujours place de l'Hôtel-de-Ville.

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À Vaux-le-Vicomte, le retour du Grand Noël offre une invitation au voyage à travers le monde. Cet événement majeur attire de nombreux visiteurs intéressés par le commerce et la découverte culturelle. Le programme inclut la vente de produits artisanaux internationaux et de cadeaux originaux. Les organisateurs veillent à ce que chaque visiteur trouve son bonheur parmi les stands. La magie des festivités est au rendez-vous avec des animations variées adaptées à tous les âges. Cette initiative souligne l'importance du marché de Noël dans le tissu économique local de Seine-et-Marne.

Horaires et informations pratiques

Les dates des marchés se concentrent principalement sur les week-ends des 28 et 29 novembre, ainsi que sur la période allant du 9 au 23 décembre pour Melun. Les horaires varient selon les lieux mais s'étalent généralement de 10 h à 18 h ou 19 h. L'ensemble des événements mentionnés offre une entrée libre sans frais d'accès. Les communes de Melun, Matisley, Voisenon et Montereau-Fault-Yonne se mobilisent pour partager un joli moment en famille. L'ambiance chaleureuse et festive est le mot d'ordre pour cette saison des fêtes.