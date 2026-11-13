Marchés aux puces et bourses aux jouets en Normandie : Guide Complet

Découvrez les dates et horaires des bourses aux jouets, vide-greniers et marchés de Noël à Dieppe, Fécamp, Mont-Saint-Aignan et plus encore. Événements gratuits ou payants pour toute la famille ce week-end.

Les amateurs de brocantes et de bonnes affaires se prépareront à investir les salles des fêtes et les espaces publics de plusieurs communes normandes pour participer aux nombreux événements de vente et d'échange qui ponctuent la saison. Ces manifestations rassemblent des milliers de visiteurs en quête d'occasions uniques, qu'il s'agisse de jeux pour enfants, de vêtements d'occasion ou d'objets de décoration pour la période des fêtes.

L'agenda événementiel à Dieppe

À Dieppe, la programmation est particulièrement dense et s'étend sur plusieurs lieux emblématiques de la ville. Le quartier du bout du quai accueillera une foire aux Harengs et un vide-greniers massif qui ouvrira ses portes de 8h à 18h, offrant aux visiteurs entre 100 et 200 exposants pour parcourir les étals. L'entrée pour cette manifestation est gratuite, permettant à un large public de découvrir les produits proposés.

Also read Brocantes et puces du Gard et Gardon : Guide complet du samedi 14 novembre

En parallèle, la salle des fêtes sera le théâtre d'une foire aux jouets et à la puériculture qui se tiendra de 9h à 17h. Cet événement, également gratuit, rassemblera moins de 50 exposants spécialisés dans l'univers de l'enfance. Ces deux offres complémentaires permettent aux familles dieppoises et visiteurs de profiter d'une riche offre commerciale sans frais d'entrée, favorisant ainsi les rencontres et les bonnes affaires.

La diversité des offres à Gonneville-La-Mallet

La commune de Gonneville-La-Mallet propose une programmation variée qui s'étend sur plusieurs jours et lieux distincts, répondant à des besoins spécifiques. À la salle des fêtes, une bourse à la puériculture accueille entre 5 et 100 exposants de 9h à 18h avec une entrée gratuite. Cette manifestation cible spécifiquement les parents à la recherche d'articles pour bébés et jeunes enfants.

Advertisement

Toujours à la salle des fêtes, un marché de Noël se déroulera de 14h à 21h, offrant moins de 50 exposants dans un cadre festif. L'entrée reste gratuite pour cette occasion. Par ailleurs, la halle du fort de Tourneville accueillera une braderie de 9h à 16h30 avec moins de 50 exposants, toujours sans frais d'entrée. La salle des fêtes hébergera également deux bourses aux jouets et à la puériculture, l'une de 9h à 16h30 et l'autre de 9h à 18h, toutes deux gratuites et limitées à moins de 50 exposants chacune.

Enfin, une brocante de jardin se tiendra sous les halles de 9h à 18h, offrant moins de 50 exposants spécialisés dans l'extérieur et l'aménagement paysager. L'entrée est libre pour cette manifestation. Cette diversité de lieux et d'horaires permet aux résidents de choisir les événements qui correspondent le mieux à leurs emplois du temps et à leurs besoins spécifiques.

L'animation riche à Fécamp et ses environs

La ville de Fécamp offre une palette d'événements variée répartis dans différents sites culturels et sportifs. Au site Jean-Blouin, un vide-greniers fonctionnera de 8h à 18h avec une entrée à 1 euro pour profiter des offres de entre 50 et 100 exposants. À la salle Bourvil, une bourse pour l'enfant sera ouverte de 9h à 17h avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants.

La salle polyvalente accueillera deux événements distincts : une bourse aux jouets de 9h à 17h avec une entrée de 50 centimes et moins de 50 exposants, ainsi qu'un marché de Noël de 10h à 18h avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants. La salle du grenier à sel proposera une bourse aux jouets et à la puériculture de 7h30 à 17h avec une entrée de 1 euro et moins de 50 exposants.

La salle des fêtes abritera une bourse à la puériculture de 9h à 18h avec une entrée gratuite et entre 50 et 100 exposants. Au gymnase rue Maryse-Bastié, une bourse aux jouets et à la puériculture se tiendra de 9h à 17h30 avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants. Le marché de Noël de 14h à 21h à la salle des fêtes restera gratuit avec moins de 50 exposants. Ces multiples options permettent aux Fécampais de varier les plaisirs et les budgets.

Les événements à Graville et Saint-Saire

À Graville, la salle des fêtes organisera un vide-greniers de 8h à 18h avec une entrée à 1 euro pour bénéficier des offres de entre 50 et 100 exposants. Cette manifestation classique du week-end attire un public nombreux en quête de bonnes affaires. La halle du fort de Tourneville accueillera également une braderie de 9h à 16h30 avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants.

Advertisement

À la salle Franklin, un vide-greniers se tiendra de 8h à 16h30 avec une entrée à 2 euros et entre 50 et 100 exposants. Au foyer communal, une foire aux jouets et à la puériculture fonctionnera de 8h à 18h avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants. Ces événements complémentaires offrent des opportunités variées pour les visiteurs souhaitant explorer les différentes communes environnantes.

Le programme à Mont-Saint-Aignan et Rogerville

À Mont-Saint-Aignan, la maison des associations du quartier Saint-André accueillera une foire aux jouets et à la puériculture de 9h à 17h avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants. L'école Victor-Hugo organisera une bourse aux jouets et un vide-greniers de 8h à 17h avec une entrée de 1 euro et moins de 50 exposants.

La salle des fêtes de Mont-Saint-Aignan proposera une bourse aux jouets de 9h à 17h avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants. La salle Péguy accueillera un vide-greniers de 8h à 18h avec une entrée de 1 euro et entre 50 et 100 exposants. Ces événements permettent aux habitants du quartier Saint-André et de Mont-Saint-Aignan de se fournir en articles de qualité à petits prix.

Les activités à Étalondes et Saint-Saire

À Étalondes, les détails précis sur les horaires et les frais d'entrée ne sont pas explicitement mentionnés dans le texte source, mais la ville participe à cette dynamique locale de rencontres et d'échanges commerciaux. Les résidents et visiteurs peuvent s'attendre à une ambiance conviviale typique de ces rassemblements communautaires.

À Saint-Saire, la salle des fêtes accueillera une bourse aux jouets et à la puériculture de 9h à 17h avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants. Une bourse aux jouets et aux livres se tiendra également de 9h à 18h avec une entrée gratuite et moins de 50 exposants. Ces deux manifestations permettent aux amateurs de lecture et de jeux de faire le plein de bonnes affaires dans un cadre familial et chaleureux.