Marcher Sans Se Lever : L'Exerce Simple Pour Contrôler Votre Diabète au Bureau

Même si une marche digestive de 10 minutes après les repas est bénéfique pour contrôler le diabète, cela peut être difficile lorsque vous travaillez. Javier Gonzalez, expert en nutrition, propose un exercice simple à réaliser à votre bureau pour profiter des bienfaits de la marche sans quitter votre chaise.

On sait que l'activité physique quotidienne fait partie des conseils anti-diabète et plusieurs études ont déjà montré les bienfaits d'une « marche digestive » d'une dizaine de minutes après le repas, pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Mais même si cela ne prend qu'une dizaine de minutes, il n'est pas toujours possible d'aller marcher nez au vent quand on travaille.

Aussi, Javier Gonzalez, un expert mondial en nutrition, a-t-il étudié comment bénéficier des bienfaits de la marche sans quitter son fauteuil de bureau. Même une activité de faible intensité fait baisser la glycémie. Un objectif qui semble aussi peu réaliste que faire entrer un cercle dans un carré. Mais l'expert, faisant référence à une étude qui a examiné les liens entre la quantité et l'intensité de l'exercice et la mortalité cardiovasculaire chez près de 4000 personnes, affirme que « même une activité de très faible intensité s'avère avoir un certain nombre d'avantages pour la santé ». « Le mouvement est essentiel et bouger relativement fréquemment, en essayant d'intégrer ces mouvements dans notre routine quotidienne, peut avoir un effet bénéfique » ajoute-t-il en détaillant l'exercice qu'il recommande de faire après chaque repas. L'augmentation de la glycémie divisée par deux. Assise à votre bureau, calez votre dos sur le dossier du fauteuil et étendez les jambes. Puis levez les talons pour avoir les jambes à l'horizontale, et faire travailler les quadriceps (les muscles sur le devant de la cuisse). Répétez ce mouvement plusieurs fois. « Le simple fait de soulever vos talons du sol à plusieurs reprises pendant que vous êtes assis sur votre chaise peut réduire l'augmentation de la glycémie après les repas jusqu'à 50 % » souligne l'expert. Bien sûr, Javier Gonzales rappelle que pour obtenir des changements à long terme sur le diabète, il est nécessaire de pratiquer des activités physiques plus intensives. Mais « ces exercices de faible intensité ont des effets immédiats sur le métabolisme » et aident à éviter les pics de glucose





topsante / 🏆 52. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

DIABÈTE SANTÉ EXERCICE Nutrition Glycémie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La « submersion » fait marcher sur des œufs : la chronique 'Sans filtre' de Mémona HintermannSans filtre, la chronique de Mémona Hintermann, grand reporter, ancienne membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Aujourd’hui, l’inquiétude des habitants de l'île de la Réunion.

Lire la suite »

Un intérieur impeccable sans effort : adoptez un aspirateur sans fil en 2025Les aspirateurs sans fil sont devenus des alliés indispensables pour un intérieur impeccable. En 2025, les marques Dreame, Rowenta et Tineco révolutionnent le marché avec une grande diversité d'options adaptées à tous les besoins. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles.

Lire la suite »

Léojac : Une Commune Sans Cimetière et Sans ÉgliseLéojac, une commune du Tarn-et-Garonne, se distingue par deux particularités uniques : l'absence de cimetière et d'église sur son territoire. Cette situation insolite remonte à la création précipitée de la commune par Napoléon en 1802, qui semble avoir oublié d'inclure le cimetière dans l'acte administratif. Les habitants de Léojac doivent se rendre à Montauban pour se faire enterrer, mais le cimetière de Montauban est désormais saturé, ce qui contraint la municipalité de Léojac à chercher un terrain pour aménager son propre cimetière. Léojac est également le seul village du département à ne pas posséder d'église. Par contre, son emblème représente trois clochers. Au siècle dernier, un projet ambitieux d'édification religieuse, la basilique Sainte-Thérèse, a été envisagé, mais finalement abandonné faute de moyens. Aujourd'hui, seule une imposante armature de béton, vestige de ce rêve inachevé, témoigne de cette ambition.

Lire la suite »

Risque de « fragilisation sans précédent » pour la Sécurité sociale sans budget 2025, alerte le HCFiPSLe Haut conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS) met en garde contre la « fragilisation sans précédent » de la Sécurité sociale française si aucun budget n'est adopté pour 2025. Sans budget, le déficit atteindrait 28,4 milliards d'euros en 2025, selon le HCFiPS. Ce déficit serait dû en partie à l'absence de financement des revalorisations salariales dans les hôpitaux, qui représentent 13 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour l'Assurance maladie.

Lire la suite »

Alcoolisé et sans permis, il double une voiture de gendarme sans visibilitéUn homme de 43 ans a été condamné à six mois de sursis probatoire renforcé pour des infractions routières, commises le 1er août 2024 à Peyre-en-Aubrac.

Lire la suite »

Hypertension: comment s’automesurer sans stress et sans se tromper?Voilà un outil précieux pour les hypertendus. Le tensiomètre, que chacun peut utiliser à domicile, permet d'avoir un suivi plus précis sur le long terme. A condition de bien l'utiliser!

Lire la suite »