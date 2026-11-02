Marche pour la justice et un logement digne à Marseille

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Marseille pour soutenir les familles des victimes de l'effondrement de la rue d'Aubagne avant le procès en appel.

Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel des collectifs et associations ce dimanche 1er novembre. La manifestation s'est déroulée de la place Paul-Cezanne au bas de la rue d'Aubagne à Marseille. Cette marche visait à réclamer la justice et un logement digne pour tous les citoyens. Les participants voulaient également apporter un soutien moral aux familles des victimes de ce drame architectural.

Soutien aux familles des victimes

Les manifestants se sont réunis à Notre-Dame-du-Mont dans le 6e arrondissement de Marseille. Ils étaient nombreux à se joindre à cette marche organisée par plusieurs collectifs. L'objectif principal était de soutenir les familles des victimes décédées le 5 novembre 2018. Les noms des disparus ont été cités avec respect lors du rassemblement public. Ces victimes sont Simona, Julien, Fabien, Ouloume, Taher, Cherif, Marie-Emmanuelle et Niasse.

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Premier effondrement et ses conséquences

Le drame initial s'est produit au numéro 63 et 65 de la rue d'Aubagne. Les bâtiments se sont effondrés de manière soudaine et tragique en novembre 2018. Cet événement a causé la mort immédiate de huit personnes parmi nous. La ville de Marseille a été marquée durablement par cette catastrophe. Les séquelles physiques et psychologiques touchent encore aujourd'hui de nombreuses personnes.

Un deuxième drame récemment survenu

La marche a aussi servi à dénoncer un nouveau drame survenu plus récemment. Le 18 juin dernier, les planchers de l'immeuble du 3, rue Halle-Delacroix se sont effondrés. Plusieurs personnes ont inhalé les poussières nocives générées par cet éboulement. Ce deuxième incident rappelle la précarité du parc immobilier local. Il montre la nécessité urgente de réformer les normes de construction.

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Ouverture du procès en appel

Ce rassemblement intervenait à la veille de l'ouverture du procès en appel. Le tribunal judiciaire de Marseille accueillera ces audiences ce lundi 2 novembre. Ce procès est crucial pour déterminer les responsabilités juridiques de chacun. Il s'agit de juger les actes ou les non-actes des multiples acteurs concernés. Laurent Marro, membre d'un collectif, a souligné cette complexité lors de ses interventions.

Responsabilités et acteurs multiples

L'effondrement n'est pas un phénomène isolé ou purement technique. Il est le résultat de l'intervention ou de l'absence d'action de nombreuses parties. Des propriétaires, des gestionnaires et des autorités publiques sont interpellés. La justice devra déterminer qui a manqué à ses devoirs de surveillance. Cette marche était un appel à une transparence totale sur ces responsabilités.

Enjeux sociaux et logement

La question du logement digne dépasse le cadre strict de l'instruction judiciaire. Elle concerne la sécurité et la dignité de tous les habitants de Marseille. Les collectifs réclament des moyens accrus pour l'inspection des bâtiments anciens. Ils dénoncent l'indifférence face à la vétusté du patrimoine immobilier. La marche du 1er novembre a été un moment de mobilisation citoyenne forte.

Cette mobilisation continue jusqu'à la fin des débats judiciaires. Elle vise à maintenir la pression sur les décideurs publics et privés. La société civile exige des comptes rendus clairs et des sanctions appropriées. L'effondrement de la rue d'Aubagne reste une blessure ouverte dans la mémoire collective. La lutte pour un logement sûr est une priorité pour l'avenir de la ville.