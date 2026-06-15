Marché nocturne à Hem et actualités variées : inauguration, immigration, aviation et météo

Un marché nocturne se tient à Hem le 19 juin 2026 avec une quinzaine d'exposants, tandis que Little Cécile ouvre une boutique et un café familial. L'actualité nationale évoque aussi le cas d'un Brésilien sous OQTF, un incident aérien sur un vol Transavia et des vigilances orages.

Dans le nord de la France, un marché nocturne est organisé ce vendredi 19 juin 2026 à Hem , une commune de la métropole lilloise. Une quinzaine d'exposants seront présents pour offrir aux visiteurs l'occasion de flâner, de découvrir des produits et de faire des emplettes pour se faire plaisir ou offrir des cadeaux.

L'ambiance estivale promet d'être au rendez-vous. Parallèlement, une enseigne nommée Little Cécile, opérant entre Hem et Villeneuve-d'Ascq, profite de l'été pour inaugurer une boutique géante accompagnée d'un café destiné à accueillir toute la famille. Des représentants seront disponibles pour dialoguer avec le public. En toile de fond, plusieurs autres sujets d'actualité marquent l'actualité nationale.

Un Brésilien en situation irrégulière, pacsé et présent sur le territoire depuis 2023, fait face à une obligation de quitter le territoire français, illustrant les difficultés des migrants régularisés dans leur vie quotidienne. Dans le domaine des transports, un vol Transavia reliant Barcelone à Paris a dû déclencher un signal d'urgence à l'approche de l'aéroport d'Orly, sans que les détails de l'incident ne soient précisés.

Enfin, Météo France a placé plusieurs départements en vigilance orages pour lundi et mardi, avec des prévisions de conditions météorologiques perturbées sur une partie du pays. Ces éléments forment un tableau contrasté de l'actualité estivale, allant festivités locales et préoccupations sociétales





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