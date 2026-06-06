Marche des fiertés 2025 : un nouveau parcours et de nombreux événements

La Marche des fiertés 2025 sera marquée par l'incontournable marche de la Pride, organisée le samedi 4 juillet prochain. Un nouveau parcours est annoncé cette année. Le top départ sera donné à 16h30 depuis la place Castellane, où sera installé un village associatif. L'arrivée se situera devant l'Hôtel de Ville où une soirée officielle devrait se prolonger jusque tard dans la nuit. De nombreux autres événements vont aussi animer les prochaines semaines, notamment des expositions, des dragshows, un comedy club, une compétition de running, une nage collective, des tables rondes et des rencontres littéraires.

Le top départ de la Marche des fiertés 2025 sera donné à 16h30 depuis la place Castellane, où sera installé un village associatif . L'arrivée se situera devant l'Hôtel de Ville, où se déroulera une grande soirée officielle qui devrait se prolonger jusque tard dans la nuit.

De nombreux autres événements animeront les prochaines semaines, notamment des expositions, des dragshows, un comedy club, une compétition de running, une nage collective, des tables rondes et des rencontres littéraires. L'occasion de la soirée d'inauguration de la Pride 2026, ce jeudi 5 juin, les organisateurs ont remis toutes leurs revendications aux élus présents. Des décennies de luttes et d'avancées pour les personnes LGBTQIA+ sont aujourd'hui piétinées partout dans le monde, le chemin emprunté est celui de la dérive.

Certains essaient de reprendre nos droits durement acquis, comme si nos existences pouvaient être révisées. Lilian Agostini Rivière, chargé de projets au sein de la Pride Marseille, présente le programme aux côtés de la drag queen Fifi du Calvaire, animatrice de la soirée d'ouverture. Des retours en arrière de toutes parts, portés par des courants réactionnaires et conservateurs toujours plus nombreux





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