Les 28 et 29 novembre, le couvent des Minimes accueille la sixième édition du marché de Noël. Une vingtaine de jeunes encadrés par Les Acteurs de la citadelle et Oulahop y jouent un rôle central.

La sixième édition du marché de Noël des Minimes se tiendra les 28 et 29 novembre prochains, de 11 heures à 18 heures. Cet événement aura lieu au couvent des Minimes, marquant une étape importante pour le collectif associatif local. La relève est assurée avec une participation active d'une quinzaine de jeunes.

Origines et pérennité de l'événement festif

Laura Richard-Metayer, présidente de l'association Les Acteurs de la citadelle, rappelle que la première édition remonte à 2021. Cette initiative est née dans un contexte sanitaire complexe où de nombreuses manifestations hivernales ont été annulées. L'accès à une salle par leur association a permis de répondre à la demande des artisans et du public.

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Le Café associatif Aliénor, ouvert par Laura Richard-Métayer depuis mai, sert de point d'appui à cette initiative. Ce lieu est conçu pour être particulièrement accessible aux jeunes. L'objectif affiché est d'accompagner les adolescents dans la prise de conscience de leur propre valeur.

Le succès constant de l'événement justifie cette nouvelle édition. Les dates ont été fixées pour le week-end des 28 et 29 novembre. Les visiteurs pourront y accéder chaque jour de 11 heures à 18 heures.

Stands et positionnement des créateurs locaux

Une trentaine de stands seront installés pour cette édition. Karine Vigneau, membre de l'association Oulahop, précise que le marché s'inscrit dans la continuité du salon des créateurs organisé en juin. De nombreux exposants de juin seront donc présents à nouveau.

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Des créateurs spécialisés dans la bijouterie, la sculpture sur pierre et les accessoires en cuir seront au rendez-vous. Les stands proposeront également des créations de sacs, de la couture et des illustrations jeunesse. La poterie complète l'offre artistique proposée.

Des commerçants du centre-ville participeront à cette dynamique. La boutique de vêtements La Petite Friperie exposera parmi les autres acteurs. Elle organisera spécifiquement un défilé de mode pour l'occasion.

Implication des jeunes dans l'organisation

Une quinzaine de jeunes se sont impliqués dans l'organisation de ce rendez-vous. Le groupe est composé de onze lycéens et quatre collégiens. Leur participation répond à la volonté de Laura Richard-Métayer d'inciter les adolescents à agir.

Ces jeunes participeront activement à la décoration du site. Ils assureront également le service de petits repas pendant le week-end. Les soupes et les croque-monsieur seront servis sous leur responsabilité.

Des ateliers seront animés sous leur supervision. Ils proposeront des activités de maquillage et de coloriage aux visiteurs. Ils tiendront également le stand photo du Père Noël.

Programme détaillé et spectacles

Le spectacle Solstice sera présenté par la compagnie bordelaise d'Ockham. Ce spectacle traite des peurs enfantines et s'adressera au public familial. Le Père Noël sera présent tout au long du week-end.

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Le programme du samedi 28 novembre prévoit l'ouverture à 11 heures. L'inauguration aura lieu à 12 heures 30. Des ateliers coloriage et jeux en bois géants sont prévus de 14 heures à 18 heures.

Les ateliers de maquillage se dérouleront de 14 heures à 16 heures. Les photographies avec le Père Noël seront possibles jusqu'à 17 heures 30. Le spectacle Solstice se tiendra à 16 heures. Le marché fermera ses portes à 18 heures.

Le dimanche 29 novembre suivra un itinéraire similaire. L'ouverture du marché se fera également à 11 heures. Les ateliers coloriage et jeux en bois géants dureront jusqu'à 17 heures.

Les ateliers de maquillage seront ouverts de 14 heures à 16 heures. Les photos avec le Père Noël se termineront à 17 heures. Le spectacle Solstice débutera à 16 heures. La clôture du marché est fixée à 17 heures 30.

Cette collaboration permet aux organisatrices de préparer l'avenir du projet. Karine Vigneau explique que montrer les rouages d'un marché de Noël est essentiel. L'objectif est que les jeunes prennent le relais à terme.

Les anciennes participantes confirment cette dynamique. Certains jeunes avaient déjà participé à l'édition précédente. Leur intégration facilite la transmission des compétences organisationnelles.