L'association Volya installe un stand au marché de Noël de Nantes du 30 novembre au 6 décembre 2026 pour financer un convoi humanitaire pour Kherson.

L'association franco-ukrainienne Volya tiendra un stand au chalet associatif du marché de Noël de Nantes, situé place du Commerce, du 30 novembre au 6 décembre 2026. Cette initiative vise spécifiquement à collecter des fonds pour financer un convoi humanitaire destiné à la population de Kherson, dans l'est de l' Ukraine. L'événement s'inscrit dans les festivités de la période hivernale nantaise.

Un stand solidaire place du commerce

L'installation se déroulera au chalet associatif dédié aux organisations à but non lucratif sur la place du Commerce. Les visiteurs pourront y découvrir une variété de produits culturels et artisanaux ukrainiens. La vente de ces articles générera les revenus nécessaires au projet humanitaire en cours.

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L'association propose également des gourmandises ukrainiennes ainsi que de la bière de Batz-sur-Mer. Les acheteurs trouveront des boules de Noël brodées, des vyshyvankas et des motankas traditionnels. Des foulards, châles, bijoux et décorations complètent cette offre culturelle unique pour les visiteurs du marché.

Héritage et mission de l'association Volya

Fondée en 2022 en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'association Volya œuvre pour l'inclusion des personnes déplacées installées dans l'agglomération nantaise. Au-delà de l'aide sociale locale, l'organisation organise régulièrement des séjours de répit pour les enfants de Kherson. Ces missions de soutien se concrétisent également par l'envoi de convois humanitaires.

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La logistique de ces envois repose sur des dons de matériel médical et des collectes effectuées dans les supermarchés. Cette année, les fonds obtenus grâce au stand du marché de Noël contribueront directement au financement d'un nouveau convoi vers Kherson. La transparence sur l'utilisation des dons reste un pilier central de leur action solidaire.

Conditions de participation et tombola

L'accès au marché de Noël de Nantes est libre de droits pour tous les citoyens souhaitant soutenir la cause. L'organisation prévoit une tombola quotidienne pour encourager la participation active des Nantais. Le billet de tombola est vendu à 1 euro, garantissant un accès simple et accessible à l'événement.

Chaque billet acheté à la tombola est systématiquement gagnant. Cette condition de participation vise à maximiser les recettes collectées pour le projet humanitaire. Les visiteurs peuvent ainsi soutenir l'association tout en participant à une animation ludique et conviviale sur la place du Commerce.

Impact local et soutien à Kherson

Cette campagne de financement répond aux besoins urgents de la population civile à Kherson. L'association Volya mobilise les ressources locales nantaises pour soutenir l'effort de guerre et l'aide humanitaire en Ukraine. Le marché de Noël sert de plateforme de sensibilisation et de collecte pour cette cause internationale.

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Les responsables de l'association espèrent mobiliser un large soutien de la part des habitants de Nantes. La période des fêtes met en avant la solidarité internationale face à la crise ukrainienne. L'engagement de l'association Volya illustre l'ancrage local d'une lutte globale pour l'aide humanitaire.