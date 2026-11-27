La Ville de Cherbourg-en-Cotentin annonce les mesures de circulation et les horaires spéciaux pour le marché de Noël 2026. Découvrez les dates clés et les zones interdites.

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a officiellement lancé la préparation des festivités de fin d'année pour 2026. Le marché de Noël, événement central de la saison, ouvrira ses portes place de Gaulle le vendredi 4 décembre 2026 à 18 heures. Cependant, les opérations d'installation et les conséquences sur la circulation routière débutent bien avant cette date emblématique, dès le samedi 28 novembre 2026.

Des photographies prises par Jean-Philippe Massieu montrent déjà l'avancement des travaux. Des panneaux indiquant les nouvelles règles de stationnement ont été installés ces derniers jours dans le centre-ville, notamment rue de l'Ancien-Quai et rue des Tribunaux. Ces affiches informent les usagers des interdictions de stationner les mardis sur la rue des Tribunaux, les jeudis sur la place Centrale, et les samedis sur la rue des Tribunaux ainsi que la rue de l'Ancien-Quai.

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Restrictions de circulation et logistique du marché

La logistique nécessite des coupures de voirie pour permettre aux commerçants de déménager leurs stands depuis la place de Gaulle vers les sites voisins. Du samedi 28 novembre 2026 au vendredi 9 janvier 2027, il est interdit de stationner rue de l'Ancien-Quai entre le Crédit Agricole et la maison d'arrêt, entre 1 heure du matin et 15 h 30 chaque jour. Cette mesure vise à faciliter l'installation des structures du marché.

La circulation automobile sera strictement réglementée le jour de l'ouverture officielle. Le vendredi 4 décembre 2026, de 17 heures à 21 heures, la circulation sera interdite dans un périmètre précis incluant la rue des Tribunaux, la rue Gambetta jusqu'à la rue de l'Alma, le boulevard Robert-Schuman jusqu'à la rue Jules-Dufresne, ainsi que plusieurs artères majeures comme la rue Albert-Mahieu, la place de la Fontaine et la rue Maréchal-Foch.

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La sécurité des piétons et la fluidité des installations impliquent également des fermetures partielles. La ville a précisé qu'il sera interdit de tourner vers la rue Christine depuis la rue Emmanuel-Liais. Toutefois, cette restriction pourrait être levée plus tôt si la présence du public le permet, indiquant une gestion flexible des flux selon l'affluence réelle observée sur le terrain.

Horaires d'ouverture exceptionnels et commerce

Les établissements commerciaux de Cherbourg-en-Cotentin bénéficient d'autorisations spéciales pour prolonger leurs heures d'ouverture durant la période de Noël. La mairie confirme que les commerces du centre-ville pourront rester ouverts les dimanches 6, 13 et 20 décembre 2026. Cette mesure vise à soutenir l'activité économique locale durant les fêtes.

Une offre spécifique concerne la galerie marchande du centre commercial Les Éléis. Les boutiques situées dans ce pôle commercial auront l'autorisation d'ouvrir les dimanches 13 et 20 décembre 2026, avec des horaires allant de 10 h 30 à 18 heures. Cette extension d'horaires permet aux consommateurs de profiter du shopping en dehors du week-end classique.

Annulation du Père Noël et impacts sur les communes

Le traditionnel défilé du Père Noël en calèche, initialement prévu le dimanche 20 décembre 2026, est annulé. Cette décision a été prise pour éviter de perturber le spectacle organisé dans la commune déléguée de Querqueville. Cette annulation modifie considérablement le calendrier des restrictions de circulation prévues pour cette journée.

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En conséquence, les interdictions de circulation et de stationnement habituellement appliquées le 20 décembre dans le centre-ville ne s'appliqueront pas de la même manière. La parade en calèche était supposée bloquer le centre de 13 h 30 à 17 h 30, avec des restrictions supplémentaires sur le quai Alexandre-III et le pont tournant. La municipalité a ajusté ces plans pour privilégier l'événement de Querqueville.

Restrictions dans les communes déléguées

Les festivités à Querqueville génèrent des perturbations locales importantes. Il sera interdit de stationner de 6 heures à 19 h 30 et de circuler de 17 heures à 19 h 30 sur l'avenue de Couville et près des mairies déléguées. Ces mesures visent à protéger la tranquillité du spectacle prévu dans cette zone.

La commune déléguée d'Équeurdreville-Hainneville connaît également des restrictions. La circulation est interdite de 17 heures à 19 h 30 sur la rue de la République, la rue de la Paix et la rue Gambetta. Le stationnement est interdit dans ces mêmes zones de 6 heures à 19 h 30. Le passage entre la rue Léon-Jouhaux et la rue de la République sera bloqué après le parking pour empêcher les véhicules de reprendre la rue de la République.

Tourlaville impose des restrictions sur l'avenue des Prairies et le chemin de la Noé. La circulation est interdite de 17 heures à 19 h 30, et le stationnement est interdit de 6 heures à 19 h 30 près de la mairie déléguée. Ces mesures concernent également le village de la Verrerie dans la commune déléguée de La Glacerie, où la circulation est bloquée de 17 heures à 19 h 30.