Retour sur le marché de Noël artisanal de la Pointe Courte à Sète ce 21 novembre. Artisans et habitants exposent leurs créations faites main dans une ambiance conviviale.

Les habitants du quartier de la Pointe Courte à Sète ont organisé leur marché de Noël artisanal samedi 21 novembre. Près de 20 résidents du quartier ont exposé leurs créations, toutes réalisées à la main. Oubliez les marrons chauds et les moufles, c'est sous un grand soleil que les habitants de la Pointe Courte ont accueilli les visiteurs ce samedi 21 novembre, pour leur marché de Noël artisanal. Près de 20 résidents du petit quartier de pêcheur ont répondu à l'appel pour exposer leurs créations tout au long de la journée.

Initiatives locales et récupération créative

Paule, retraitée du quartier, explique : "J'utilise des galets ramassés sur la plage, des coquilles de pistache. J'essaye au maximum de faire de la récupération". Elle s'est lancée dans la création de petites maisons artisanales il y a un an, après avoir assisté à la première édition du marché de Noël de la Pointe Courte. Les exposants étaient alors bien moins nombreux. "Il y avait seulement Nadine, Carole, Christiane et Jeanine. J'ai adoré l'idée et me suis greffée dessus".

Also read Editions limitées de Noël : les nouveautés Aroma-Zone à découvrir au plus vite avant Noël

Ventes et expositions au foyer Louis Roustan

À l'intérieur de la petite salle du foyer Louis Roustan, les initiatrices du projet exposent encore leurs créations. Carole vend entre autres des petits sacs en crochet et des décorations en argile. "Nous avons eu l'idée de ce marché car nous faisons beaucoup de loisirs créatifs sur notre temps libre, et les objets commençaient à s'accumuler".

Advertisement

La relève assurée par les jeunes talents

La petite fille de Paule fait justement partie des nouveaux exposants. "J'ai pris des pommes de pin que j'ai peintes. Je fais aussi des décorations, comme ce puits que j'ai réalisé avec des cailloux et de la mousse" , décrit-elle. À 11 ans, la fillette maîtrise déjà aussi bien la création que la vente. Quand un client lui achète une pomme de pin, elle n'hésite pas à le conseiller.

Perspectives pour le comité des fêtes

La relève est donc déjà assurée pour le comité des fêtes de la Pointe Courte, qui compte bien faire perdurer ce rendez-vous artisanal.