Marche blanche pour Lyhanna : la famille prend la parole et appelle à des lois plus strictes

Le 7 juin 2026, une marche blanche a été organisée à Fleurance en mémoire de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans disparue le 29 mai et dont le corps a été retrouvé le 4 juin. La famille de Lyhanna a pris la parole lors de cette marche pour rendre hommage à la jeune fille et appeler à des lois plus strictes pour protéger les enfants.

Le 7 juin 2026, une marche blanche a été organisée à Fleurance en mémoire de Lyhanna , une jeune fille de 11 ans disparue le 29 mai et dont le corps a été retrouvé le 4 juin.

La famille de Lyhanna a pris la parole lors de cette marche pour rendre hommage à la jeune fille. La tante de Lyhanna a lu une lettre écrite par la mère de la jeune fille, remerciant toutes les personnes présentes pour leur soutien. La famille de Lyhanna a également appelé à des lois plus strictes pour protéger les enfants. La marche blanche a été un moment émouvant pour les proches de Lyhanna et pour la communauté de Fleurance.

Selon la préfecture, 6.000 personnes ont participé à la marche. Le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a également pris la parole pour exprimer son soutien à la famille de Lyhanna





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