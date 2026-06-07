Marche blanche à Fleurance en hommage à Lyhanna: Retailleau propose une cour disciplinaire pour les magistrats

Une marche blanche est organisée à Fleurance ce dimanche en mémoire de Lyhanna, 11 ans, dont le corps a été retrouvé. Bruno Retailleau réagit en proposant de créer une cour disciplinaire de la magistrature.

Une marche blanche est organisée ce dimanche 7 juin à Fleurance, dans le Gers , pour rendre hommage à Lyhanna , une collégienne de 11 ans dont le corps sans vie a été retrouvé jeudi 4 juin à Puycasquier.

La jeune fille avait disparu le vendredi 29 mai à la sortie de son collège. Un suspect, Jérôme Barella, a été mis en examen et placé en détention provisoire. La marche, prévue de 15 heures à 19 heures, se déroulera au cœur de la ville. Les parents de Lyhanna y participeront, accompagnés des maires mobilisés depuis le début des recherches, selon leur avocat.

Plus de 5 000 personnes sont attendues pour cet hommage. Cette affaire a provoqué une onde de choc dans tout le pays et suscité de vives réactions politiques. Bruno Retailleau, candidat des Républicains à la prochaine élection présidentielle, a proposé la création d'une cour disciplinaire de la magistrature. Il juge que l'actuel Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est trop corporatiste et que les mécanismes de sanction des magistrats ne fonctionnent pas.

Selon lui, une seule sanction - un blâme - a été prononcée en quinze ans, ce qui démontre une défaillance du système. Cette proposition intervient dans un contexte où des dysfonctionnements ont été pointés du doigt dans le suivi de l'affaire Lyhanna, notamment en ce qui concerne les antécédents du suspect. Jérôme Barella, âgé de 31 ans, était déjà connu des services de police pour des comportements inappropriés.

Une ex-collègue a d'ailleurs estimé inadmissible qu'aucune alerte n'ait été donnée après son licenciement pour de tels faits. Le drame a bouleversé la commune de Fleurance et ses habitants. De nombreux messages de soutien ont été adressés à la famille, tandis que la justice poursuit son enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de Lyhanna.

La marche blanche de ce dimanche sera l'occasion pour la communauté de se recueillir et de montrer sa solidarité, dans l'espoir que de tels événements ne se reproduisent plus





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