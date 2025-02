Marcell Jacobs Espionné par le Frère d'un Coéquipier ?

Le champion olympique italien Marcell Jacobs est au cœur d'une affaire d'espionnage impliquant son ancien coéquipier Filippo Tortu et son frère Giacomo. Giacomo Tortu aurait fait appel à une société privée de renseignements pour accéder aux données de Jacobs.

Double médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 2021 sur 100 mètres et 4x100 mètres, l'Italien Marcell Jacobs se retrouve au cœur d'une étonnante affaire rapportée par le journal italien Il Fatto Quotidiano. Le champion olympique du 100 mètres et du 4x100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 aurait été espionné par Giacomo Tortu , frère de Filippo Tortu qui était son coéquipier lors du relais doré aux JO 2021.

Pour étayer ses accusations, Giacomo Tortu aurait fait appel à une société de renseignements privée basée à Milan nommée Equalize. Selon le directeur de cette société, Giacomo Tortu souhaitait accéder aux données sanguines de Marcell Jacobs et aurait également engagé un hacker pour intercepter les conversations entre Jacobs et son entourage professionnel.Au cœur d'un scandale de surveillance en Italie, la société Equalize fait actuellement l'objet d'une enquête pour piratage de bases de données gouvernementales et policières, vente d'informations privées à des clients et utilisation de ces informations à des fins de chantage, ciblant des personnalités politiques, des chefs d'entreprise ou des stars du sport. Un procureur italien a notamment déclaré que ces actes de piratage pourraient avoir des liens avec la mafia et des services secrets étrangers. Dans cette affaire, Filippo Tortu a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans les actions menées par son frère. Marcell Jacobs envisage, de son côté, de porter plainte. « Je crois Filippo Tortu quand il dit qu'il n'a rien à voir avec l'affaire impliquant son frère, a commenté le champion olympique 2021 du 100 mètres à l'agence de presse Ansa. Que quelqu'un puisse espionner mes téléphones portables m'attriste et m'inquiète. » Jacobs peut bénéficier du soutien du président de la fédération italienne Stefano Mei : « J'espère vraiment qu'il n'y a pas eu d'espionnage ou de tentative d'espionnage à l'encontre de Marcell, car ce serait non seulement illégitime, mais aussi peu généreux à l'égard d'un grand champion »





